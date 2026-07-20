Hyundai запатентовала дизайн нового брутального внедорожника Boulder: серийная версия оказалась близка к концепту

Фото: Hyundai

Компания Hyundai зарегистрировала в Индии патент на дизайн нового внедорожника, который, как предполагается, является серийной версией концепта Boulder. Судя по опубликованным изображениям, автомобиль сохранит большинство ключевых особенностей шоу-кара, однако получит ряд изменений, характерных для товарной модели.

Концепт Hyundai Boulder дебютировал в 2026 году на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Тогда компания показала свое видение будущего семейства рамных автомобилей для тяжелого бездорожья, которые должны расширить присутствие бренда в сегменте внедорожников и пикапов на мировых рынках.

Накануне стало известно, что Hyundai подала в Индии патентную заявку на дизайн нового внедорожника, который внешне практически полностью повторяет представленный ранее концепт Boulder. Это может свидетельствовать о том, что проект постепенно приближается к серийному производству.

Патентное изображение: Hyundai

Судя по опубликованным патентным картинкам, серийный автомобиль сохранит угловатый силуэт концепта, массивные колесные арки, крупные внедорожные шины, защитный пластиковый обвес и характерные L-образные задние стойки кузова.

Вместе с тем в дизайне появились изменения. Наиболее заметные из них сосредоточены в передней части автомобиля. Вместо крупных двухъярусных фар концепта патент демонстрирует более компактные квадратные блоки, дополненные вертикальными светодиодными полосами. Кроме того, исчезла узкая прорезь решетки радиатора, уступив место более закрытому оформлению передней панели. Иначе выполнен и передний бампер, который получил более выраженную защитную накладку с прямоугольными декоративными элементами.

Сбоку также заметны отличия. Накладки на колесные арки стали более квадратными, изменился рисунок колесных дисков, а вместо установленной на крыше светодиодной балки появился крупный экспедиционный багажник, который крепится с помощью дополнительных растяжек к передним крыльям. Помимо этого, боковое остекление приобрело более строгую форму, а небольшие дополнительные окна, присутствовавшие у концепта, исчезли.

Фото: Hyundai

Изображения интерьера в патентной документации отсутствуют. Однако концепт Boulder отличался необычной архитектурой салона. На центральной консоли располагались четыре крупные поворотные регулятора для управления режимами полного привода и внедорожными настройками, между которыми был установлен инклинометр. Над ними размещались четыре отдельных прямоугольных дисплея, а проекционный экран занимал практически всю ширину передней панели.

Также концепт получил вместительные ниши для хранения вещей с оранжевой подсветкой, трехспицевое рулевое колесо с плоским нижним ободом и оригинальной центральной ступицей, а также дополнительные механические органы управления, подчеркивающие утилитарный характер автомобиля.

Когда серийная версия внедорожника Hyundai Boulder появится в продаже пока сказать сложно, но, скорее всего, ждать ее дебюта можно уже в ближайшие пару лет.