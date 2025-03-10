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В Китае выпускали кроссовер, который очень хотел выглядеть как Toyota, Jeep и Citroen одновременно

Текст: Ростислав Архипов
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baic bj20

Китайская марка BAIC известна тем, что сейчас представлена на российском рынке. Автопроизводитель, частично занявший мощности калининградского завода «Автотор», сейчас предлагает у нас шесть моделей: BJ40, X75, X7, X55, X35 и U5 Plus. Но на родине этой компании в «Поднебесной» в ее арсенале еще недавно значился гораздо более интересный по-своему автомобиль.

Это младший брат модели BJ40, который называется BAIC BJ20. Эта машина была подозрительным образом похожа на сразу несколько популярных моделей крупных мировых автопроизводителей.

baij bj20 toyota fj cruiser
BAIC BJ20

Первое, что сразу бросалось в глаза при взгляде на переднюю часть «двадцатки», это решетка радиатора в стиле Jeep. Правда она использовала пять хромированных прорезей вместо семи.

Двойные фары машины напоминали оптику вымершего Citroen C1, а общий вид машины стремился оказаться близким к уже снятому с производства внедорожнику Toyota FJ Cruiser.

baic bj20 2019
BAIC BJ20

Длина BJ20 составляла 4,45-метра, ширина – 1,84-метра, а высота – 1,71-метра. Внутри китайский кроссовер использовал собственный дизайн с крупным дисплеем мультимедийной системы, встроенным в центральную консоль, а также двухспицевым мультирулем и необычными круглыми воздуховодами, обрамляющими переднюю панель. 

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Салон BAIC BJ20

Под капотом автомобиля работал 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий 136 лошадиных сил. А помогал ему в этом вариатор и система переднего привода. 

В 2021 году BAIC снял BJ20 с производства, заменив его на BJ30, обладающим уже совершенно иным дизайном в сравнении с предшественником. А в 2024-м у этой модели появилось второе поколение, получившее внешний вид, который очевидным образом не был похож ни на один другой автомобиль в мире. 

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Фото:BAIC

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