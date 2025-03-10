В Китае выпускали кроссовер, который очень хотел выглядеть как Toyota, Jeep и Citroen одновременно

Китайская марка BAIC известна тем, что сейчас представлена на российском рынке. Автопроизводитель, частично занявший мощности калининградского завода «Автотор», сейчас предлагает у нас шесть моделей: BJ40, X75, X7, X55, X35 и U5 Plus. Но на родине этой компании в «Поднебесной» в ее арсенале еще недавно значился гораздо более интересный по-своему автомобиль.
Это младший брат модели BJ40, который называется BAIC BJ20. Эта машина была подозрительным образом похожа на сразу несколько популярных моделей крупных мировых автопроизводителей.
Первое, что сразу бросалось в глаза при взгляде на переднюю часть «двадцатки», это решетка радиатора в стиле Jeep. Правда она использовала пять хромированных прорезей вместо семи.
Двойные фары машины напоминали оптику вымершего Citroen C1, а общий вид машины стремился оказаться близким к уже снятому с производства внедорожнику Toyota FJ Cruiser.
Длина BJ20 составляла 4,45-метра, ширина – 1,84-метра, а высота – 1,71-метра. Внутри китайский кроссовер использовал собственный дизайн с крупным дисплеем мультимедийной системы, встроенным в центральную консоль, а также двухспицевым мультирулем и необычными круглыми воздуховодами, обрамляющими переднюю панель.
Под капотом автомобиля работал 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий 136 лошадиных сил. А помогал ему в этом вариатор и система переднего привода.
В 2021 году BAIC снял BJ20 с производства, заменив его на BJ30, обладающим уже совершенно иным дизайном в сравнении с предшественником. А в 2024-м у этой модели появилось второе поколение, получившее внешний вид, который очевидным образом не был похож ни на один другой автомобиль в мире.