Представлен уникальный внедорожный автодом для инвалидов-колясочников: запас автономности на несколько дней и цена почти 34 миллиона рублей

Фото: Rogue Van

Американская компания Rogue Van представила необычный автодом Earth Roller, разработанный специально для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Новинка сочетает внедорожные возможности, высокий уровень автономности и полностью адаптированное жилое пространство, позволяющее путешествовать без посторонней помощи.

Фирма Rogue Van была основана в 2018 году в Калифорнии и специализируется на создании премиальных экспедиционных автодомов на базе Mercedes-Benz Sprinter. Ранее производитель выпускал модели Stratos, Rogue Warrior, Baja Van и Meridian, а Earth Roller стал первым проектом бренда, полностью разработанным с учетом потребностей пользователей инвалидных колясок.

Свой новый экспедиционный автодом Earth Roller компания называет одним из самых продуманных автомобилей для путешествий, полностью адаптированных для людей с ограниченной мобильностью.

Проект построен на базе Mercedes-Benz Sprinter и создавался с нуля специально для пользователей инвалидных колясок. По словам разработчиков, главной целью было не адаптировать существующий кемпер, а разработать автомобиль, который изначально учитывает все особенности эксплуатации людьми с ограниченными возможностями.

Коллаж: Daily-Motor

В салоне предусмотрено свободное пространство для перемещения между всеми зонами. Боковая дверь оснащена коммерческим подъемником AMF Bruns для инвалидных колясок, а специальные усиленные поручни способны выдерживать полный вес человека, облегчая пересаживание между креслом и сиденьями автомобиля.

Передняя часть жилого модуля выполнена по принципу открытого пространства. Здесь расположен раскладной стол, который одновременно служит обеденной зоной и рассчитан на четырех человек. Дополнительное сиденье интегрировано в конструкцию душевой перегородки.

Для отделки использованы материалы премиального уровня, включая морские настенные покрытия Chilewich и столешницы Corian. Освещение и большинство функций автомобиля управляются через интеллектуальную систему Garmin и Victron, которая позволяет одним нажатием переключать режимы движения, отдыха или автономного проживания.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея Expion360 емкостью 12 кВт·ч в сочетании с солнечными панелями общей мощностью более 1000 Вт. Также предусмотрены инвертор мощностью 3000 Вт, интеллектуальная система зарядки от генератора автомобиля мощностью 6000 Вт и резервуары для 151 литра пресной и 114 литров серой воды.

Комфорт обеспечивают дизельная гидронная система отопления Rixen с теплым полом и постоянной подачей горячей воды, а также 48-вольтовый кондиционер Cruise N Comfort производительностью 13 500 BTU. По заявлению производителя, оборудование позволяет поддерживать комфортную температуру как в мороз, так и в условиях жаркого климата.

Фото: Rogue Van

Автомобиль рассчитан не только на путешествия по асфальту. На корме установлен подъемник Hydra-Lift для перевозки внедорожного квадроцикла, а дополнительное оборудование включает мощную светодиодную балку, круговую дополнительную оптику Baja Designs и освещение по всему периметру автомобиля.

В список оснащения также входят наружный гриль из морской нержавеющей стали, который выдвигается из нижнего багажного отсека, 42-дюймовый OLED-телевизор Samsung, игровая консоль Xbox и премиальная аудиосистема с внутренними и внешними динамиками.

Стоимость Rogue Van Earth Roller составляет 425 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 33 миллиона российских рублей по текущему курсу.

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Недавно мы сообщали о том, что в России представили экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz Unimog. Машина получила полный привод, высокий уровень автономности и цену в 15 миллионов рублей.