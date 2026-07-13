Представлен экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz Unimog: полный привод, автономность и цена 15 миллионов рублей

Фото: Kung.ru

Российская компания «Волгатрейд» представила новый экспедиционный автодом, построенный на базе легендарного Mercedes-Benz Unimog 4023. Новинка рассчитана на длительные автономные путешествия вдали от цивилизации и сочетает выдающиеся внедорожные возможности шасси с полноценным жилым модулем, оснащенным практически всеми удобствами городской квартиры.

Mercedes-Benz Unimog выпускается с конца 1940-х годов и считается одним из самых проходимых серийных автомобилей в мире. Благодаря портальным мостам, большому дорожному просвету и высокой артикуляции подвески эти машины широко используются военными, спасательными службами, геологами и участниками кругосветных экспедиций. Именно поэтому Unimog нередко становится основой для самых дорогих экспедиционных автодомов.

Главной особенностью проекта стал маятниковый надрамник, позволяющий жилому модулю сохранять устойчивость при диагональном вывешивании автомобиля и полностью реализовать внедорожный потенциал шасси.

Фото: Kung.ru

Несмотря на относительно компактные размеры жилого модуля (4100×2250×1950 мм), внутри удалось разместить полноценную гостиную с большим П-образным диваном, кухню, душевую, отдельный санузел, односпальную кровать и электроприводную двуспальную кровать, опускающуюся с потолка.

Кроме того, автодом получил внутренний проход между кабиной и жилым отсеком, что будет особенно полезно во время путешествий в холодном климате.

Для эксплуатации вдали от цивилизации автомобиль оснащен полностью автономной системой жизнеобеспечения. В состав энергокомплекса входят три литий-железо-фосфатных аккумулятора емкостью по 150 А/ч при напряжении 24 В, инвертор Mastervolt мощностью 3000 Вт, три солнечные панели мощностью по 300 Вт, бензиновый генератор и система автоматической зарядки аккумуляторов во время движения.

Запасы воды также рассчитаны на длительные экспедиции. Для чистой воды предусмотрен бак объемом 400 л, для серой воды – 100 л, а для черной – 70 л. Горячее водоснабжение обеспечивает накопительный бойлер объемом 50 л.

Фото: Kung.ru

Кухонная зона оборудована столешницей из искусственного камня, индукционной плитой Hansa, микроволновой печью Dometic, двумя компрессорными холодильниками объемом 50 и 41 л, мойкой и большим количеством шкафов для хранения.

Отдельного внимания заслуживает климатическая система. В автодоме установлены накрышный кондиционер Dometic FreshJet 2200 с функцией обогрева, дизельный отопитель Eberspacher мощностью 5 кВт, электрический теплый пол, приточно-вытяжная вентиляция и дополнительный подогрев системы водоснабжения.

Снаружи предусмотрены электрическая маркиза длиной 3,5 м с выносом 2,5 м, летняя кухня с электрическим грилем, несколько багажных отсеков, экспедиционный багажник на крыше, крепление запасного колеса и велосипеда, а также комплект шанцевого инструмента Fiskars.

Сам Unimog также серьезно подготовлен к тяжелому бездорожью. Автомобиль получил электрическую лебедку с тяговым усилием 8,1 т, дополнительную светодиодную оптику, лестницы, вибро- и шумоизоляцию кабины, а также систему кругового обзора Hikvision с видеорегистратором и беспроводную камеру заднего вида.

Цена готового экспедиционного автодома составляет 15 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает полностью автономный автомобиль, рассчитанный на продолжительные путешествия практически в любых климатических условиях без необходимости подключения к внешним источникам электроэнергии или воды.