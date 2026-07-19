Subaru может выпустить хэтчбек Impreza TX: рендеры и подробности

Рендер: Apollo News Service

Subaru подала в Северной Америке заявку на регистрацию товарного знака Impreza TX, что сразу породило слухи о появлении новой спортивной версии популярного хэтчбека. По информации японской прессы, модель может стать идейным преемником классических турбированных Impreza и WRX.

Subaru Impreza дебютировала в 1992 году, а спортивные версии WRX и WRX STI стали одними из самых известных автомобилей марки благодаря успехам в чемпионате мира по ралли. Именно сочетание полного привода, турбомотора и механической коробки передач сделало эти модели культовыми среди поклонников спортивных автомобилей.

Недавно Subaru зарегистрировала в Северной Америке новый товарный знак Impreza TX. Несмотря на то что компания пока никак не прокомментировала эту заявку, она уже вызвала активные обсуждения в Сети.

С большой долей вероятности новое обозначение может использоваться для спортивной модификации Impreza, которая способна вернуть в модельную линейку более драйверский характер.

Но что значит индекс TX? Многие считают, что он может означать появление версии с турбированным двигателем и механической коробкой передач – сочетанием, которое давно ассоциируется с самыми известными спортивными моделями Subaru.

Пока никаких официальных технических подробностей производитель не раскрывает. Однако инсайдеры не исключают, что Impreza TX может стать своеобразным духовным наследником ранних поколений WRX, сохранив компактный кузов хэтчбека и ориентированность на удовольствие от вождения.

Если подобная версия действительно появится, она сможет занять нишу между обычной Impreza и более дорогим WRX, предложив поклонникам марки более доступный спортивный автомобиль.

Сразу стоит отметить, на данный момент вся информация основана исключительно на факте регистрации нового товарного знака. Подобные заявки не всегда означают, что производитель готовит серийную модель, впрочем нередко именно они становятся первым сигналом о будущих новинках.

Если слухи подтвердятся, Subaru может вновь предложить поклонникам компактный спортивный хэтчбек с турбированным двигателем, механической коробкой передач и фирменным полным приводом – именно благодаря таким автомобилям этот японский бренд получил мировую известность.