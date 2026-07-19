Новый Honda HR-V может стать экономичнее: появились первые рендеры и подробности

Рендер: Carislife

Honda, по информации японских СМИ, готовит полностью новое поколение кроссовера HR-V. Автомобиль может дебютировать уже в январе 2028 года, получив новую платформу, модернизированную гибридную систему e:HEV, более просторный салон и существенно улучшенную экономичность.

Honda HR-V впервые появилась в 1998 году, а современная модель третьего поколения дебютировала в 2021 году. Кроссовер занимает одну из ключевых позиций в мировой линейке Honda и продается более чем в 100 странах, сочетая компактные размеры, экономичность и практичный салон.

Сейчас Honda активно работает над новым поколением HR-V. Ожидается, что премьера популярного компактного кроссовера состоится в январе 2028 года. Автомобиль должен получить новую архитектуру, переработанный дизайн и модернизированную гибридную силовую установку.

Сообщается, что в основу следующего HR-V ляжет новая модульная платформа. Предполагается, что она позволит увеличить внутреннее пространство автомобиля, одновременно снизив производственные затраты и улучшив ездовые характеристики.

По предварительным данным, длина нового HR-V составит около 4350 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1580 мм, а колесная база увеличится до 2640 мм. Таким образом, кроссовер станет немного длиннее и выше нынешней модели, что должно положительно сказаться на запасе места в салоне.

Рендер: Carislife

Опубликованные накануне японскими СМИ рендеры демонстрируют совершенно новый фирменный стиль. Автомобиль может получить узкую светодиодную полосу, объединяющую дневные ходовые огни по всей ширине передней части, новую горизонтальную решетку радиатора и переработанный передний бампер с более спортивным дизайном.

Кроме того, ожидается более наклонная линия заднего стекла, которая сделает силуэт кроссовера динамичнее. Также, по предварительной информации, в гамме появятся различные варианты исполнения, включая версии Sport Line и Trail Line.

Главной технической новинкой должна стать модернизированная гибридная система e:HEV нового поколения. По данным японских СМИ, она объединит новый 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и два электромотора.

Ожидается, что двигатель внутреннего сгорания будет развивать 106 лошадиных сил, а суммарная мощность электромоторов составит 131 лошадиную силу. Средний расход топлива, по предварительным оценкам, достигнет 27 километров на одном литре бензина (около 3,7 литра на 100 км по привычной нам системе исчисления).

Также ходят слухи о появлении системы S+ Shift, которая должна сделать отклики силовой установки более естественными и подарить ощущения от управления, схожие с теми, что предлагает новое купе Honda Prelude.

Серьезные изменения ожидаются и в салоне. По предварительной информации, новый HR-V получит полностью цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Мультимедийный комплекс будет работать с фирменной системой Honda Connect и интегрированными сервисами Google. Кроме того, ожидается использование более качественных материалов отделки, а также появление новой версии комплекса электронных ассистентов Honda Sensing.

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Сейчас Honda HR-V можно найти на российском первичном авторынке, но, разумеется, это не официально ввезенные машины, а продукция «серого» импорта. Причем в последнее время предложения таких кроссоверов резко сократилось. Мы насчитали всего два объявления о продаже новых HR-V 2026 года выпуска без пробега. Цены на них варьируются от 2 миллионов 649 тысяч до 3 миллионов 145 тысяч рублей.