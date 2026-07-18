Lexus GX550 превратили в серьезный вездеход: матовый кузов, подвеска KING и легендарные диски TE37

Фото: ENDO Akira

Lexus GX550 Overtrail уже с завода считается одной из самых внедорожных моделей марки, однако один из японских владельцев решил пойти еще дальше. Автомобиль получил комплексную доработку, которая затронула не только внешний вид, но и реальные возможности на бездорожье.

Lexus GX актуального поколения дебютировал в 2023 году и впервые был построен на современной рамной платформе TNGA-F, общей с Toyota Land Cruiser 300. Версия Overtrail создавалась специально для любителей бездорожья и получила внедорожные настройки, блокировку заднего дифференциала и ряд уникальных элементов оснащения.

Накануне в Японии показали необычный проект на базе Lexus GX550 Overtrail, в котором упор сделали не на эффектный внешний вид, а на реальные внедорожные качества. Владелец автомобиля по имени Йоши признался, что хотел создать универсальный внедорожник, одинаково хорошо подходящий как для ежедневной эксплуатации, так и для путешествий за пределами асфальта.

Ранее он владел Lexus LS и Toyota Land Cruiser Prado 150. Новый GX550 покупался не в качестве замены Prado, а как второй автомобиль. Позже Prado перешел сыну владельца, а сам он полностью пересел на новый Lexus.

При выборе комплектации предпочтение сразу было отдано версии Overtrail, поскольку именно она лучше всего соответствует концепции автомобиля для активного отдыха и поездок по бездорожью.

Фото: ENDO Akira

Одной из первых доработок стала оклейка кузова матовой защитной пленкой. По словам владельца, решение было продиктовано не только желанием изменить внешний вид автомобиля, но и необходимостью защитить лакокрасочное покрытие от повреждений во время поездок по пересеченной местности. Дополнительно на фары нанесли желтую защитную пленку, подчеркивающую внедорожный стиль автомобиля.

Не менее тщательно подошли и к выбору колес. На GX550 установили кованые диски Rays Volk Racing TE37 размерностью 18 дюймов. Владелец отметил, что подобрать подходящие колеса для этой модели непросто из-за особенностей штатного вылета, поэтому выбор пал на продукцию Rays, которой он уже доверял по предыдущему автомобилю.

Диски сочетаются с внедорожными шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 размерностью 285/70 R18. Несмотря на то что для повседневной эксплуатации многие предпочитают универсальные вседорожные покрышки, владелец сознательно выбрал грязевые шины, чтобы полностью сохранить внедорожную концепцию версии Overtrail.

Фото: ENDO Akira

Однако главные изменения скрываются под кузовом. В специализированной мастерской B4L на автомобиль установили подвеску KING с увеличенным ходом и внешними резервуарами. Она позволила увеличить дорожный просвет примерно на два дюйма, а за счет более крупных шин автомобиль поднялся еще примерно на 20 мм.

По словам владельца, амортизаторы KING уже хорошо зарекомендовали себя на его предыдущем Land Cruiser Prado. Он отмечает, что подвеска одинаково эффективно работает как на асфальте, так и на сложном бездорожье, обеспечивая высокое сцепление колес с поверхностью и комфорт во время движения.

В дальнейшем автомобиль планируют дооснастить усиленными верхними рычагами подвески Dobinsons для расширения возможностей регулировки геометрии.

При этом владелец подчеркивает, что проект создавался вовсе не для экстремального офф-роуда.

«Я не собираюсь покорять на этом GX самые тяжелые трассы. Мне хотелось получить автомобиль, который сможет уверенно проехать практически в любых условиях, в том числе в экстренных ситуациях, например во время стихийных бедствий», – рассказал он.

Большое внимание уделили и защите автомобиля от угона. На внедорожник установили профессиональную охранную систему, построенную на базе комплекса VIPER с дополнительными решениями специализированной мастерской.

Работы над проектом пока не завершены. В ближайших планах владельца – установка электрических боковых подножек и металлической защиты передней и задней частей кузова.

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Япония – одна из главных мировых кузниц необычных инженерных идей. Так, к примеру, недавно мы рассказывали о том, что местная фирма Craft Works разработала необычный аксессуар для путешественников, представляющий собой 40-литровый бак для воды, который предназначен для установки на крыше кроссовера или внедорожника. Благодаря нему машина превращается в передвижной душ на открытом воздухе.