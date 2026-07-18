Mitsubishi Delica D:5 получила внедорожный обвес Iron Build от KUHL Racing

Японское тюнинг-ателье KUHL Racing представило новый пакет доработок Iron Build для обновленной Mitsubishi Delica D:5. Комплект делает популярный минивэн заметно агрессивнее внешне, сохраняя его внедорожный характер.
Mitsubishi Delica выпускается с 1968 года и за десятилетия превратилась в один из самых известных японских автомобилей для путешествий и бездорожья. Нынешняя Delica D:5 сочетает конструкцию семейного минивэна с полноприводной трансмиссией и давно считается одной из самых необычных моделей в линейке Mitsubishi.
Новый пакет Iron Build, разработанный для актуальной «Делики» тюнерами из KUHL, призван подчеркнуть внедорожный потенциал автомобиля за счет более агрессивного дизайна.
Главным элементом проекта стал полностью переработанный передний бампер с массивными декоративными элементами, выполненными в стилистике металлической защиты. Благодаря этому Delica D:5 получила более суровый и внедорожный внешний вид.
Не менее заметные изменения произошли по бокам автомобиля. Здесь появились расширители колесных арок, увеличивающие ширину кузова на 9 мм. Они изготовлены из материала, устойчивого к царапинам, и позволяют установить более крупные колеса.
В состав пакета также входят новые 16-дюймовые литые диски, дополненные вседорожными шинами. По замыслу разработчиков, такое сочетание не только делает внешний вид автомобиля эффектнее, но и улучшает его возможности на дорогах с плохим покрытием.
Корма Delica D:5 также была переработана. Автомобиль получил новый спойлер на крыше и укороченный задний бампер в внедорожном стиле, который визуально перекликается с оформлением передней части.
Помимо внешних доработок, сама обновленная Delica D:5 сохранила одну из своих главных особенностей – фирменную систему полного привода Mitsubishi S-AWC. Она способна распределять тягу между колесами в зависимости от дорожной ситуации, помогая сохранять устойчивость и управляемость автомобиля.
Кроме того, система предусматривает специальные режимы движения по снегу и гравию, что позволяет эффективнее использовать возможности полного привода за пределами асфальта. В сочетании с новым внедорожным обвесом от KUHL Racing это делает Delica D:5 еще более привлекательной для любителей активного отдыха и путешествий.
Несмотря на то, что пакет Iron Build не меняет техническую начинку минивэна, однако заметно преображает его внешность, превращая семейный автомобиль в еще более брутальный и выразительный внедорожник.
Стоимость Mitsubishi Delica D:5 с пакетом Iron Build составляет 4,89 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту равно примерно 2 миллионам 355 тысячам рублей по текущему курсу.
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Сейчас инженеры Mitsubishi трудятся над новым поколением Delica, которое должно получить индекс D:6. Такие машины должны сильно поменяться внешне в сравнении с версией D:5, а также обзавестись подключаемой гибридной системой с большим запасом хода при движении исключительно на электрической тяге. Премьеру модели ждут уже в 2027 году.