Mitsubishi Delica D:5 получила внедорожный обвес Iron Build от KUHL Racing

Изображение: KUHL

Японское тюнинг-ателье KUHL Racing представило новый пакет доработок Iron Build для обновленной Mitsubishi Delica D:5. Комплект делает популярный минивэн заметно агрессивнее внешне, сохраняя его внедорожный характер.

Mitsubishi Delica выпускается с 1968 года и за десятилетия превратилась в один из самых известных японских автомобилей для путешествий и бездорожья. Нынешняя Delica D:5 сочетает конструкцию семейного минивэна с полноприводной трансмиссией и давно считается одной из самых необычных моделей в линейке Mitsubishi.

Новый пакет Iron Build, разработанный для актуальной «Делики» тюнерами из KUHL, призван подчеркнуть внедорожный потенциал автомобиля за счет более агрессивного дизайна.

Изображение: KUHL

Главным элементом проекта стал полностью переработанный передний бампер с массивными декоративными элементами, выполненными в стилистике металлической защиты. Благодаря этому Delica D:5 получила более суровый и внедорожный внешний вид.

Не менее заметные изменения произошли по бокам автомобиля. Здесь появились расширители колесных арок, увеличивающие ширину кузова на 9 мм. Они изготовлены из материала, устойчивого к царапинам, и позволяют установить более крупные колеса.

В состав пакета также входят новые 16-дюймовые литые диски, дополненные вседорожными шинами. По замыслу разработчиков, такое сочетание не только делает внешний вид автомобиля эффектнее, но и улучшает его возможности на дорогах с плохим покрытием.

Изображение: KUHL

Корма Delica D:5 также была переработана. Автомобиль получил новый спойлер на крыше и укороченный задний бампер в внедорожном стиле, который визуально перекликается с оформлением передней части.

Помимо внешних доработок, сама обновленная Delica D:5 сохранила одну из своих главных особенностей – фирменную систему полного привода Mitsubishi S-AWC. Она способна распределять тягу между колесами в зависимости от дорожной ситуации, помогая сохранять устойчивость и управляемость автомобиля.

Кроме того, система предусматривает специальные режимы движения по снегу и гравию, что позволяет эффективнее использовать возможности полного привода за пределами асфальта. В сочетании с новым внедорожным обвесом от KUHL Racing это делает Delica D:5 еще более привлекательной для любителей активного отдыха и путешествий.

Несмотря на то, что пакет Iron Build не меняет техническую начинку минивэна, однако заметно преображает его внешность, превращая семейный автомобиль в еще более брутальный и выразительный внедорожник.

Стоимость Mitsubishi Delica D:5 с пакетом Iron Build составляет 4,89 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту равно примерно 2 миллионам 355 тысячам рублей по текущему курсу.

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Сейчас инженеры Mitsubishi трудятся над новым поколением Delica, которое должно получить индекс D:6. Такие машины должны сильно поменяться внешне в сравнении с версией D:5, а также обзавестись подключаемой гибридной системой с большим запасом хода при движении исключительно на электрической тяге. Премьеру модели ждут уже в 2027 году.