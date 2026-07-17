Новый Renault Twingo превратили в компактный хот-хэтч Alpine: первые рендеры

Рендер: Auto-Moto

После премьеры нового поколения Renault Twingo дизайнеры решили представить, как может выглядеть его спортивная версия под брендом Alpine. Пока это лишь независимый проект, но он показывает, что компактный электромобиль вполне способен стать основой для небольшого, но динамичного хот-хэтча.

Renault Twingo дебютировал в 1992 году и быстро стал одним из самых узнаваемых городских автомобилей Европы благодаря необычному дизайну и практичности. За годы существования модель несколько раз получала спортивные модификации GT и Renault Sport, однако полноценной версии под брендом Alpine у нее никогда не было.

Накануне цифровые художники из Франции представили собственное видение того, каким мог бы стать компактный электромобиль, если бы в линейке Alpine появилась самая доступная модель. Концепт получил условное название Alpine A190 и пока существует исключительно в виде цифровых рендеров.

Авторы проекта отмечают, что сейчас в модельной гамме Alpine остается свободная ниша между культовым купе A110 и электрическим хот-хэтчем A290, созданным на базе нового Renault 5. По их мнению, логичным продолжением могла бы стать еще более компактная модель, построенная на платформе нового Twingo.

Несмотря на спортивный характер несуществующего вживую прототипа, дизайнеры постарались сохранить узнаваемый облик серийного автомобиля. Передняя часть получила переработанный бампер, а также характерные элементы фирменного стиля Alpine. Кроме того, на капоте появилась центральная выштамповка, напоминающая классические модели марки.

Еще одной особенностью проекта стали декоративные крестообразные элементы на передней части кузова, стилизованные под дополнительные раллийные фары. Такое решение отсылает к историческим спортивным автомобилям французской марки.

Рендер: Auto-Moto

Сбоку концепт выделяется крупными легкосплавными колесными дисками, красными тормозными суппортами и расширенными колесными арками, позволяющими установить более широкие шины. Также дизайнеры изменили оформление дверей, вдохновившись современными моделями Alpine.

Корма автомобиля тоже заметно отличается от стандартного Twingo. Там появились круглые фонари, объединенные световой полосой с логотипом Alpine, а завершает образ массивный задний диффузор, подчеркивающий спортивный характер проекта.

Поскольку новое поколение Renault Twingo является полностью электрическим автомобилем, авторы рендеров предполагают, что гипотетический Alpine A190 также получил бы электрическую силовую установку. По их мнению, вместо базового двигателя мощностью 82 л.с. такой хот-хэтч мог бы использовать 150-сильный электромотор, который уже устанавливается на Renault 4 E-Tech и Renault 5 E-Tech.

Разумеется, ни Renault, ни Alpine пока не подтверждали разработку этой модели, поэтому опубликованные изображения можно рассматривать лишь как гипотетические.

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К слову, простой Renault Twingo нового поколения сейчас доступен на российском авторынке, о чем мы писали ранее. Французский электрический хэтчбек предлагают привезти по альтернативным каналам ввоза из Европы за 3,5 миллиона рублей, что более чем в 2,5 раза дороже, чем за него просят на родине.