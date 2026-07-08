В России открыт прием заказов на новый Renault Twingo: в 2,5 раза дороже, чем в Европе

Изображение: Renault

В России начали принимать заказы на новое поколение Renault Twingo. Как выяснила редакция Daily-Motor, один из дилеров в Московской области открыл прием заявок на электрический хэтчбек 2026 года выпуска, который поставят в страну по схеме параллельного импорта из Европы.

Renault Twingo дебютировал в 1992 году и быстро стал одной из самых узнаваемых городских моделей европейского рынка, но с тех пор так и не смог добраться в Россию официально. За более чем три десятилетия автомобиль разошелся миллионными тиражами, а новое поколение стало полностью электрическим, сохранив при этом узнаваемый дизайн, вдохновленный первым Twingo.

Согласно обнаруженному объявлению, к заказу предлагается Renault Twingo 2026 года выпуска с пробегом 1000 километров. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 60 кВт или 82 лошадиные силы.

Изображение: Renault

В стоимость машины уже включены доставка до Москвы, коммерческий утилизационный сбор, таможенная пошлина в размере 15 процентов, НДС, оформление электронного ПТС и установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Покупателям также доступны оформление в лизинг или кредит. Заявленный срок поставки автомобиля, как утверждает автосалон-продавец, составляет до 30 рабочих дней.

Напомним, новое поколение Renault Twingo построено на электрической платформе AmpR Small и создано специально для городской эксплуатации. Модель получила компактный пятидверный кузов с дизайном, вдохновленным оригинальным Twingo начала 1990-х годов.

Изображение: Renault

Электрический Renault Twingo оснащается одним электромотором мощностью 60 кВт (82 л.с.). Запас хода составляет около 262 километров по циклу WLTP. Машина построена на платформе AmpR Small и ориентирована на эксплуатацию в городе благодаря компактным габаритам и небольшому радиусу разворота.

В Европе модель позиционируется как один из самых доступных электромобилей Renault. Цены на нее во Франции начинаются от 15 тысяч 870 евро (1 миллиона 380 тысяч рублей).

Разумеется, в России такие машины обойдутся гораздо дороже. Согласно заявленному прайс-листу «серого» автосалона, готового привезти новый «Твинго» в РФ из-за границы, у нас за такой автомобиль нужно будет заплатить порядка 3 миллионов 490 тысяч рублей, то есть в 2,5 раза больше, чем за него просят в Европе.