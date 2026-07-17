Дизайн нового Lexus RX показан на свежих рендерах

Рендер: Apollo News Service

Lexus готовит обновление своего семейного кроссовера RX, который, по предварительным данным, станет самым масштабно модернизированным вариантом нынешнего поколения. Если информация подтвердится, кроссовер получит заметно переработанную внешность, новый интерьер и современную программную платформу. Как он может измениться визуально и технически накануне раскрыли японские СМИ.

Lexus RX впервые появился в 1998 году и стал одной из моделей, заложивших основу сегмента премиальных кроссоверов. Сегодня RX остается одним из самых востребованных автомобилей бренда на мировом рынке, а нынешнее, пятое поколение дебютировало в 2022 году.

Судя по свежим рендерам, подготовленным независимыми автомобильными художниками из Японии, кроссовер получит новый передний бампер и переработанную решетку радиатора.

Рендер: Apollo News Service

Кроме того, ожидается дальнейшее развитие фирменной концепции «веретенообразного» дизайна Lexus. Вероятно, изменения затронут и светодиодную оптику, которая станет более современной и выразительной.

Не менее серьезные перемены могут произойти в салоне, правда интерьер машины на рендерах пока не показали. По данным японских СМИ, интерьер будет переработан по аналогии с новым Lexus ES. Ожидается обновленная архитектура передней панели, а также модернизированная мультимедийная система.

Особое внимание, по слухам, уделят цифровым технологиям. Предполагается, что обновленный RX получит программную платформу Arene, которая уже используется в новом Toyota RAV4. Если эта информация подтвердится, автомобиль сможет получать беспроводные обновления программного обеспечения, а возможности подключенных сервисов и мультимедийной системы станут шире. Также не исключается появление дисплеев увеличенного размера.

Что касается технической части, то, по предварительным данным, линейка силовых установок останется прежней. Ожидается сохранение модификаций RX350 с 2,4-литровым турбированным двигателем, RX350h с 2,5-литровой гибридной установкой, RX450h+ с подключаемой гибридной системой, а также флагманской версии RX500h F Sport Performance с 2,4-литровым турбогибридным силовым агрегатом.

При этом зарубежные СМИ утверждают, что инженеры могут доработать алгоритмы работы гибридной системы, а также улучшить акустический комфорт. Для подключаемой гибридной версии также ожидается повышение эффективности аккумуляторной батареи, что может увеличить запас хода на электротяге.

Дебют обновленного RX может состояться в течение 2027 года. Если информация инсайдеров подтвердится, нынешний RX получит самое масштабное обновление за весь жизненный цикл поколения.

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Кстати, одновременно с проектом нового Lexus RX премиальный суббренд Toyota работает над рестайлингом его младшего брата NX. Ожидается, что машина будет представлена в те же сроки, что и ее более дорогой и крупный родственник, а также получит схожие визуальные и технические изменения.