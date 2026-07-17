Honda раскрыла цену на обновленный N-Box – самый популярный автомобиль Японии

Фото: Honda

Honda вывела на японский рынок обновленный N-Box – кей-кар, который уже 11 лет подряд остается самым продаваемым автомобилем своего класса в стране. Вместе со стартом продаж компания раскрыла стоимость всех версий модели.

Honda N-Box дебютировал в 2011 году и быстро стал ключевой моделью марки на японском рынке. За годы производства автомобиль превратился в самый популярный кей-кар страны, а совокупный объем его продаж превысил 3 миллиона экземпляров. Нынешнее поколение было представлено в 2023 году.

Сегодня, 17 июля, обновленный N-Box стал доступен в Японии. После рестайлинга самый популярный кей-кар страны получил точечные изменения во внешности, небольшие доработки интерьера и сохранил прежнюю линейку силовых агрегатов.

Стоимость модели на домашнем рынке начинается от 1,77 миллиона иен, что эквивалентно сумме в 850 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу.

Рестайлинг не принес стандартной версии N-Box серьезных изменений в дизайне. Главным внешним отличием стала хромированная вставка в переднем бампере, которая сделала оформление передней части более выразительным. Исполнение Fashion Style дополнительно получило белую крышу, белые корпуса наружных зеркал, дверные ручки такого же цвета, а также новые 14-дюймовые колесные диски в ретро-стиле.

Фото: Honda

Основные изменения пришлись на спортивную модификацию N-Box Custom. Автомобиль обзавелся новой решеткой радиатора, переработанным передним бампером и прямоугольными светодиодными противотуманными фарами. В исполнении Coordinate Style используются элементы отделки из темного хрома на решетке радиатора, боковых юбках и двери багажника, что делает внешний вид более премиальным.

В салоне архитектура осталась прежней. Автомобиль по-прежнему оснащается 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 9-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. В стандартное оснащение входят фирменная система связи Honda CONNECT и комплекс электронных ассистентов Honda SENSING.

После обновления в салоне появился центральный разъем USB Type-C, а большое количество ниш и отсеков для хранения вещей по-прежнему позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство компактного кей-кара.

Для версии N-Box Custom также подготовили ряд изменений в оформлении интерьера. Здесь появились дополнительные хромированные элементы и вставки из черного глянцевого пластика, а подсветку салона заменили на синюю, чтобы создать более дорогую атмосферу.

Техническая часть осталась без изменений. Обновленный Honda N-Box предлагается с двумя вариантами 0,66-литрового трехцилиндрового двигателя – атмосферным и турбированным. Для обеих версий доступны как передний, так и полный привод.

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Сегодня Honda N-Box (разумеется, еще не в рестайлинг-версии) предлагается даже на российском авторынке. Такие машины привозят из Японии «серые» импортеры из Владивостока. Судя по объявлениям на отечественных классифайдах, покупателю этот кей-кар 2026 года выпуска с околонулевым пробегом обойдется примерно в 1,4 миллиона рублей, то есть почти в 2 раза дороже, чем этот кей-вэн стоит у себя на родине.