Новая Mazda CX-5 собрала более 10 тысяч заказов в Японии: фирменный Soul Red больше не самый популярный цвет

Фото: Mazda

Новое поколение Mazda CX-5 уверенно стартовало на домашнем рынке. Всего за короткое время кроссовер собрал более 10 тысяч заказов, причем предпочтения покупателей оказались весьма неожиданными – фирменный цвет Soul Red впервые уступил сразу нескольким новым оттенкам.

Mazda CX-5 дебютировала в 2012 году и стала первой серийной моделью бренда, выполненной в фирменном стиле Kodo и построенной с использованием технологий Skyactiv. Именно этот кроссовер на протяжении многих лет остается одной из самых продаваемых моделей Mazda на мировом рынке и играет ключевую роль в линейке японской марки.

Недавно новое поколение Mazda CX-5 дебютировало на японском рынке и уже успело показать высокий спрос. По информации местных СМИ, количество оформленных заказов превысило 10 тысяч автомобилей. При этом большинство покупателей предпочли наиболее дорогие версии кроссовера.

Согласно опубликованной статистике, 64,8% заказов пришлось на топовую комплектацию. Еще 32% покупателей выбрали исполнение среднего уровня, тогда как базовую версию предпочли лишь 3,2% клиентов.

Поскольку каждая комплектация предлагается как с передним, так и с полным приводом, производитель также раскрыл распределение по типам трансмиссии. Переднеприводные модификации оказались значительно востребованнее – на них пришлось 74,8% заказов. Полноприводные версии выбрали 25,2% покупателей.

Новая Mazda CX-5 получила полностью переработанный внешний облик, современный интерьер с более технологичным оснащением, а также увеличенное внутреннее пространство. Однако одним из самых интересных моментов после старта продаж стали предпочтения покупателей в выборе цветов кузова.

Как пишет японская пресса, самым популярным оттенком оказался Rhodium White Premium, который выбрали 24,5% клиентов. На втором месте расположился Black Mica с результатом 21,4%, а третьим по популярности стал Dark Blue Mica, набравший 13,8%.

Фото: Mazda

Следом идут Machine Gray с долей 13,4% и Aero Gray, который выбрали 12,3% покупателей.

Лишь шестую строчку занял фирменный цвет Soul Red Crystal, долгие годы считавшийся визитной карточкой Mazda. Его доля составила 11,4% от общего числа заказов. Замыкает список Polymetal Gray с результатом 3,1%.

Высокую популярность белых и черных оттенков можно объяснить их традиционно высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке. Вместе с тем новые цвета, включая темно-синий и серый, оказались востребованнее фирменного Soul Red, который ранее пользовался значительно большей популярностью среди покупателей автомобилей Mazda.

Фото: Mazda

Не менее интересной оказалась статистика по оформлению салона. Наиболее востребованным вариантом стала коричневая кожаная отделка – ее выбрали 40% клиентов. Черный интерьер оказался лишь на втором месте с результатом 25,2%.

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Новая Mazda CX-5 с недавних пор стала доступна в том числе на российском авторынке, о чем мы сообщали в одном из наших последних материалов. Но рассчитывать на то, что этот кроссовер будет пользоваться здесь такой же высокой популярностью, как на родине, не стоит.

Новые CX-5 сейчас предлагаются в России под заказ по параллельному импорту по цене в 7 миллионов 350 тысяч рублей, что делает их дороже некоторых премиальных кроссоверов.