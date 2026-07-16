Mazda CX-5: сколько могут прослужить его моторы и трансмиссии

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Mazda CX-5 нередко называют одним из самых надежных кроссоверов на российской вторичке. Однако многих потенциальных покупателей до сих пор настораживают высокая степень сжатия двигателей Skyactiv и относительно сложные по меркам атмосферных моторов технологии. Действительно ли эти агрегаты способны без капитального ремонта пройти несколько сотен тысяч километров и стоит ли опасаться автоматической коробки передач? В этих вопросах разобрался Daily-Motor.

На российском рынке Mazda CX-5 официально продавалась с двумя бензиновыми атмосферными двигателями семейства Skyactiv-G. Базовым был 2-литровый мотор на 150 л.с., а более дорогие комплектации оснащались двигателем 2,5 (192–194 л.с.) в зависимости от поколения и года выпуска. Оба агрегата получили алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск топлива, цепной привод ГРМ и высокую степень сжатия, которая поначалу вызывала немало вопросов относительно их долговечности.

На практике двигатель 2-литровый двигатель Skyactiv-G оказался одним из самых удачных современных атмосферных моторов. Опыт эксплуатации показывает, что при своевременной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов он нередко проходит 350–400 тысяч километров без капитального ремонта.

При этом Mazda, как и большинство производителей, официально не указывает ресурс двигателя, поэтому подобные цифры основаны на многолетней практике владельцев и специализированных сервисов. После 200–250 тысяч километров обычно внимания требуют водяной насос, катушки зажигания, отдельные элементы системы охлаждения и навесное оборудование.

Двигатель на 2,5 литра Skyactiv-G демонстрирует практически такую же долговечность. При грамотном обслуживании его ресурс также нередко достигает 350–400 тысяч километров. Массовых конструктивных недостатков специалисты за этим агрегатом не отмечают, а основные расходы на больших пробегах обычно связаны с естественным износом отдельных узлов.

Стоит учитывать, что оба двигателя оснащены системой непосредственного впрыска топлива. Как и у большинства современных моторов такой конструкции, после больших пробегов на впускных клапанах могут постепенно образовываться отложения. Обычно проблема устраняется профилактической очисткой и не оказывает заметного влияния на общий ресурс двигателя.

Если говорить о трансмиссиях, то наиболее редкими на российской вторичке являются версии с шестиступенчатой механической коробкой передач Skyactiv-MT (предлагалась для машин первой генерации). Несмотря на сравнительно небольшое распространение, эта коробка заслужила репутацию очень надежного агрегата. При своевременной замене масла ее ресурс обычно превышает 300–350 тысяч километров без капитального ремонта. Основными расходными элементами остаются сцепление, которое в среднем служит 150–200 тысяч километров, а также выжимной подшипник.

Все официально продававшиеся в России Mazda CX-5 второго поколения комплектовались классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач Skyactiv-Drive. Несмотря на современные технические решения, этот агрегат по конструкции ближе к традиционному гидромеханическому автомату, чем к роботизированным коробкам или вариаторам, благодаря чему заслужил репутацию одной из самых надежных трансмиссий в своем классе.

При регулярной замене рабочей жидкости ресурс коробки на практике нередко превышает 300 тысяч километров. Впрочем, у автомобилей первых лет выпуска была известна одна слабая сторона – после пробегов около 100 тысяч километров некоторые владельцы сталкивались с износом подшипника корпуса АКПП. Неисправность обычно проявлялась характерным гулом во время движения и при своевременном ремонте не приводила к серьезным последствиям для самой трансмиссии. На более поздних экземплярах эта проблема встречается значительно реже.

Полноприводные версии CX-5 оснащаются многодисковой муфтой подключения задней оси. При эксплуатации преимущественно на дорогах общего пользования она обычно служит весь срок жизни автомобиля. Однако регулярные поездки по тяжелому бездорожью, частые пробуксовки и перегревы способны существенно сократить ресурс узла.

В итоге Mazda CX-5 полностью оправдывает репутацию одного из самых надежных японских кроссоверов. Двигатели Skyactiv-G при грамотном обслуживании нередко проходят 350–400 тысяч километров без капитального ремонта, автоматическая коробка передач также обладает высоким запасом прочности, а полный привод редко становится причиной серьезных расходов.

Между тем, недавно мы рассказывали о том, что в России начали собирать заказы на новое, третье по счету поколение кроссовера Mazda CX-5. Такие машины в отличие от первых генераций привезут к нам по параллельному импорту, но обойдется это удовольствие недешево – более 7 миллионов рублей.

Кстати, в свежей генерации CX-5 перешел в качестве базового мотора на 2,5-литровый ДВС e-Skyactiv-G, связку которому составляет мягко-гибридный довесок (стартер генератор на 24 вольт). Коробка передач осталась неизменной – 6-скоростная АКПП Skyactiv-Drive.