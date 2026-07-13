У спорткара Mazda RX-9 появились шансы на серийный запуск

Рендер: Apollo News Service

Представленный в 2023 году концепт Mazda Iconic SP вновь обратил на себя внимание японской автомобильной прессы. Несмотря на отсутствие официального подтверждения серийного производства, последние шаги компании свидетельствуют о том, что проект спортивного автомобиля с роторной силовой установкой все еще в повестке. И многие уверены, что эта модель может стать духовным наследником легендарных RX-7 и RX-8, получив название RX-9.

Фото: Mazda

Роторные двигатели являются одной из главных визитных карточек Mazda. Именно благодаря моделям RX-7 и RX-8 японская марка получила мировую известность среди поклонников спортивных автомобилей. Кроме того, Mazda остается единственным автопроизводителем, выигравшим гонку «24 часа Ле-Мана» на автомобиле с роторным двигателем – победу в 1991 году одержал прототип 787B.

Концепт Iconic SP, дебютировавший на выставке Japan Mobility Show 2023 (на фото выше), сразу вызвал разговоры о возможном возрождении семейства RX. После премьеры информации о проекте практически не появлялось, однако уже в феврале 2024 года Mazda восстановила подразделение Rotary Engine Development Group, которое занимается разработкой роторных двигателей нового поколения.

Изображение: Mazda

Затем на Japan Mobility Show 2025 компания показала концепт Vision Cross Coupe, также использующий роторную силовую установку. Это стало еще одним подтверждением того, что Mazda не отказалась от развития данной технологии.

По своим размерам Iconic SP был близок к классическим спортивным купе бренда. Его длина составляет 4180 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1150 мм. Автомобиль получил длинный капот, компактную заднюю часть и классические пропорции, напоминающие Mazda RX-7.

Главной особенностью концепта стала гибридная силовая установка, в которой двухроторный двигатель используется в качестве генератора для питания электромотора. Суммарная мощность системы заявлена на уровне 370 л.с.

В свою очередь, концепт Vision Cross Coupe демонстрировал более производительную версию этой технологии. Он был оснащен подключаемой гибридной системой с двухроторным турбодвигателем, электромотором и аккумуляторной батареей. Совокупная отдача достигала 510 л.с., запас хода на электротяге составлял около 160 км, а общий запас хода – до 800 км.

Если подобная силовая установка доберется до серийной модели, она сможет объединить фирменный характер роторного двигателя с мгновенной тягой электромотора и современными экологическими требованиями.

Еще одной особенностью концепта Iconic SP стала сравнительно небольшая масса – около 1450 кг. Для электрифицированного спортивного автомобиля это весьма низкий показатель. По предварительным оценкам, сочетание такого веса и мощности в 370 л.с. позволит автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч примерно за четыре секунды.

Рендер: Apollo News Service

Потенциальная цена нового Mazda RX-9 пока засекречена. Впрочем, ранее ходили разговоры, что она может составить около 8 миллионов иен (3,8 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу), однако с учетом дорогостоящей гибридной техники и новой роторной силовой установки некоторые аналитики считают более вероятным ценник на уровне 10 миллионов иен (порядка 4,7 миллиона рублей).

Официального подтверждения запуска Iconic SP в производство (в том числе в виде модели RX-9) Mazda пока не давала, однако рост слухов на эту тему может свидетельствовать, что такой вариант развития событий более чем возможен, особенно на фоне планов конкурентов из Toyota по возрождению линейки спортивных автомобилей (в частности модели Celica).