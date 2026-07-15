Новый Nissan X-Trail e-Power появится в Японии до конца года и будет расходовать 4,7 литра бензина на 100 км

Изображение: Nissan

Nissan готовится вывести на японский рынок X-Trail нового поколения. По данным местных СМИ, кроссовер поступит в продажу уже в декабре, получив новый дизайн, увеличенный кузов и гибридную систему e-Power третьего поколения с заметно улучшенной экономичностью.

Nissan X-Trail впервые появился в 2000 году и быстро стал одной из самых успешных моделей марки в сегменте кроссоверов. За годы существования автомобиль сменил несколько поколений, постепенно превратившись из утилитарного SUV в семейный кроссовер с современными технологиями. Сегодня X-Trail остается одной из ключевых глобальных моделей Nissan, а внедрение системы e-Power стало важным этапом его развития.

В Японии продажи нового «Икс Трейла» должны стартовать в декабре этого года. Главной технической новинкой в нем станет гибридная система e-Power третьего поколения. Ходят слухи, что благодаря более эффективному 1,5-литровому двигателю и электромотору увеличенной мощности инженерам удалось повысить топливную экономичность примерно на 15%.

Если эта информация подтвердится, переднеприводный Nissan X-Trail e-Power будет расходовать в среднем 4,7 литра на 100 км, тогда как показатель полноприводной версии составит 5,1 литра на 100 км.

Кроссовер окажется построен на модульной архитектуре CMF-CD. По сравнению с предшественником кузов немного увеличится: длина вырастет на 10 мм, а высота – на 5 мм. Благодаря этому салон станет просторнее, а в списке опций появится третий ряд сидений. От машины ждут улучшения комфортабельности салона и эргономики, а также более четкой и сбалансированной работы подвески.

Во внешности нового X-Trail ожидаются серьезные изменения. Кроссовер получит более брутальный облик с крупной сотовой решеткой радиатора, объединенной с фарами, оригинальную светодиодную оптику с дневными ходовыми огнями, визуально продолжающими рисунок решетки, а также более угловатые формы кузова. Сзади, как ожидается, появится цельный блок фонарей.

Фото: IG cars_secrets

Интерьер также станет современнее. В салоне разместят объединенные цифровую приборную панель и центральный дисплей, новое двухспицевое рулевое колесо, а традиционный селектор трансмиссии заменит кнопочный блок управления, аналогичный тому, что используется в Nissan Serena. Мультимедийная система будет поддерживать сервисы Google, включая Google Maps, Google Assistant и магазин приложений Google Play.

Прайс-лист на машину объявят ближе к ее официальному запуску. Актуальный X-Trail в Японии стоит от 3 миллионов 843 тысяч 400 иен, что эквивалентно примерно 1,8 миллиону российских рублей.