Rolls-Royce представил новый двигатель мощностью более 4000 л.с., работающий на экологичном топливе

Компания Rolls-Royce Power Systems расширила семейство двигателей MTU Series 4000, представив новый V20. Силовой агрегат развивает более 4000 лошадиных сил, отличается повышенной эффективностью и рассчитан на использование экологически чистых видов топлива.

Rolls-Royce Power Systems занимается разработкой силовых установок для промышленной, морской и энергетической техники под брендом MTU. Семейство двигателей Series 4000 считается одним из ключевых продуктов компании и применяется в различных отраслях, где требуются высокая мощность и длительный срок службы.

Несмотря на то что имя Rolls-Royce чаще всего ассоциируется с роскошными автомобилями, подразделение Rolls-Royce Power Systems продолжает развивать линейку высокопроизводительных двигателей MTU. Новейшей разработкой стал двигатель MTU Series 4000 V20, созданный с акцентом на увеличение мощности, эффективности и надежности.

По характеристикам, заявленным компанией, двигатель получил модернизированные топливную систему, систему наддува, электронное управление и охлаждение. Благодаря этому его мощность превысила 4000 лошадиных сил, а удельная производительность выросла без ущерба для ресурса.

Одной из особенностей нового V20 стало увеличение тягового усилия на швартовных тумбах до 90 тонн в предусмотренных для него областях применения. При этом речь идет не о грузоподъемности, а о максимальном тяговом усилии, которое силовая установка способна развивать при неподвижном транспортном средстве. Также отмечаются быстрая реакция двигателя и высокая доступность мощности даже в сложных условиях эксплуатации.

Разработчики уделили внимание не только производительности. Новый двигатель призван снизить общую стоимость владения за счет повышения топливной экономичности и увеличения межсервисных интервалов.

Кроме того, двигатель совместим с экологически чистыми видами топлива стандарта EN15940, включая гидроочищенное растительное масло (HVO) и синтетическое электронное топливо. По данным Rolls-Royce Power Systems, это позволяет значительно сократить выбросы CO2 по сравнению с традиционным дизельным топливом без существенных изменений конструкции двигателя.

В Rolls-Royce утверждают, что семейство Series 4000 за годы эксплуатации наработало миллионы часов по всему миру. Новые двигатели этой линейки рассчитаны на срок службы до 25 лет без необходимости капитального ремонта, что позволяет снизить эксплуатационные расходы на протяжении всего жизненного цикла. Новый MTU Series 4000 V20 с мощностью более 4000 лошадиных сил стал очередным этапом развития этого семейства силовых агрегатов.