Rolls-Royce разрабатывает первый прототип уранового двигателя

Ядерная силовая установка – это технология, которая практически не развита в области автомобилей. Она активно применяется в морской и военно-морской отраслях кораблями, судами и подводными лодками, использующими ядерные реакторы в качестве источника энергии для достижения своей тяги. Вскоре ее собираются испытать в космических кораблях. Причем разработчиком такого двигателя выступает никто иной как Rolls-Royce.

Прототип уранового двигателя от Rolls-Royce

Rolls-Royce при поддержке агентств UKSA и NSIP, а также в связке с учеными из Оксфордского и Бангорского университета создает новый ядерный реактор, который сделает космические путешествия на Луну или Марс реальными. Новый космический двигатель будет приводить в движение небольшие корабли.

Силовой установке предстоит работать на слоях обогащенного урана, плутония, углерода и керамики, которые расположатся в трубках с графитовым покрытием, ускоряющие ядерное горение, тем самым позволяя двигателю вырабатывать от 1 до 10 МВт.

В Rolls-Royce уверяют, что космический корабль, оснащенный таким мотором, не нуждается в тяжелом экранировании для изоляции астронавтов от возможной радиации, а также что его безопасно устанавливать в отсеке самого космического корабля.

Цель компании состоит в том, чтобы этот двигатель был готов к концу нынешнего десятилетия, а также начать его использование в путешествиях на Луну с 2030 года.