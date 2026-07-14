Suzuki готовит доступный городской электромобиль-конкурент Renault Twingo

Фото: Suzuki

Suzuki работает над новым компактным электромобилем, который дебютирует в 2027 году. Ожидается, что новинка будет создана по мотивам концепта Vision e-Sky и составит конкуренцию будущему Renault Twingo.

Suzuki долгое время делала ставку на компактные городские автомобили, включая кей-кары для японского рынка. Концепт Vision e-Sky был представлен на выставке Japan Mobility Show 2025 и стал одним из первых намеков на развитие полностью электрической линейки бренда.

По информации зарубежной прессы, после дебюта электрического кроссовера eVitara компания Suzuki готовит вторую полностью электрическую модель. Ею станет компактный городской автомобиль, премьера которого ожидается в 2027 году.

Фото: Suzuki

Предположительно, серийная версия будет построена на основе концепта Vision e-Sky, представленного на выставке Japan Mobility Show 2025. Если информация подтвердится, новинка сохранит характерные квадратные формы кузова и лаконичный дизайн, вдохновленный японскими кей-карами.

Согласно предварительным данным, длина автомобиля составит 3,39 метра, ширина – 1,47 метра, а высота – 1,62 метра. Несмотря на компактные размеры, производитель намерен предложить полноценный четырехместный салон.

Технические характеристики будущей модели пока не раскрываются. По предварительной информации, запас хода на одной зарядке превысит 200 километров, чего должно быть достаточно для ежедневной эксплуатации в городских условиях.

Официальная стоимость автомобиля пока не объявлена, однако, как сообщается, Suzuki намерена сделать новинку максимально доступной, чтобы успешно конкурировать с другими компактными электромобилями, которые в ближайшие годы появятся на европейском рынке, включая будущий Renault Twingo.

Фото: Suzuki

По данным зарубежных СМИ, городской электромобиль станет лишь одним из этапов развития электрической линейки Suzuki. Ожидается, что к 2029 году компания также представит электрический кроссовер B-сегмента, который займет место между новым городским электрокаром и eVitara.

Пока Suzuki не публиковала официальные изображения серийной версии и не раскрывала ее технические характеристики. Но если информация о запуске нового электромобиля компании для города подтвердится, достоверные подробности о нем могут раскрыть уже в ближайшие месяцы.

Кстати, мы уже рассказывали о том, что потенциальный конкурент этой новинки Suzuki – Renault Twingo – уже доступен на российском авторынке. Такие машины обещат привезти по параллельному импорту из Европы. Правда его цена оказалась более чем в 2,5 раза выше, чем на родине во Франции.