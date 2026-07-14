Новый Nissan Kicks e-Power стал хитом в Японии: за две недели оформлено более 7 тысяч заказов

Изображение: Nissan

Продажи нового поколения Nissan Kicks в Японии стартовали 17 июня, и кроссовер сразу вызвал высокий интерес покупателей. По данным японских СМИ, всего за две недели модель собрала более 7 тысяч заказов.

Nissan Kicks впервые появился в линейке марки в 2016 году как компактный городской кроссовер. Позже модель стала одним из ключевых автомобилей Nissan на многих мировых рынках, а гибридная система e-Power постепенно превратилась в одну из главных особенностей семейства.

По данным японских СМИ, высокий спрос на новый Nissan Kicks обеспечили сразу несколько факторов. Кроссовер получил полностью переработанный дизайн, гибридную систему e-Power третьего поколения, а также впервые обзавелся полноприводной трансмиссией e-4ORCE.

Изображение: Nissan

Сообщается, что почти половина всех заказов пришлась именно на топовую полноприводную модификацию. Покупателей привлекли более стабильное поведение автомобиля на дороге и возможность выбора режима движения по снегу.

Новое поколение Kicks выросло в размерах. Его длина составляет 4365 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1615 мм, а колесная база достигает 2655 мм. Экстерьер стал более угловатым, а передняя часть выполнена в новом фирменном стиле Nissan, уже знакомом по минивэну Serena. Кроме того, для модели подготовили новый оттенок кузова Resonance Blue.

Изображение: Nissan

В салоне появилась современная архитектура с двумя дисплеями. Базовая версия оснащается 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, тогда как более дорогие комплектации получили два 12,3-дюймовых дисплея. Также кроссовер оборудован новейшей системой NissanConnect с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом установлен гибридный силовой агрегат e-Power третьего поколения. В его состав входят новый пятикомпонентный модуль, объединяющий электродвигатель, генератор, инвертор, редуктор и повышающий преобразователь, а также новый 1,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель.

По заявленным характеристикам, полностью заправленный автомобиль с полностью заряженной батареей способен преодолеть до 1200 километров без дозаправки.

В Японии стоимость нового Nissan Kicks составляет от 3 миллионов до 4,2 миллиона иен (в пределах 1,4 – 2 миллиона рублей при пересчете на нашу валюту).