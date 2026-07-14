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ВАЗ-2106 с пробегом всего 75 км выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Легендарную «шестерку» ВАЗ почти без пробега оценили как некоторые новые китайские кроссоверы

ВАЗ-2106 с пробегом всего 75 км выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей
Визуализация: Daily-Motor

На одном из популярных российских классифайдов появилось необычное объявление о продаже ВАЗ-2106, который за почти 30 лет эксплуатации успел проехать всего 75 километров. За седан 1996 года выпуска владелец из Санкт-Петербурга рассчитывает выручить 2 миллиона 500 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой многих новых китайских кроссоверов, которые заполонили российский первичный авторынок с 2022 года.

ВАЗ-2106 дебютировал в 1976 году как модернизированная версия ВАЗ-2103 и быстро стал одной из самых массовых моделей «АвтоВАЗа». Производство автомобиля продолжалось почти 30 лет – до 2006 года, а общий тираж превысил 4,3 миллиона экземпляров. Сегодня хорошо сохранившиеся «шестерки» с минимальным пробегом считаются настоящей редкостью среди коллекционеров.

Согласно объявлению, автомобиль представляет собой практически музейный экспонат. Машина окрашена в белый цвет и, по словам продавца, полностью сохранила заводское состояние без следов эксплуатации.

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Владелец называет автомобиль «капсулой времени» и отмечает, что подобные экземпляры практически исчезли с рынка. Именно поэтому седан рассматривается не только как коллекционный объект, но и как потенциальная инвестиция.

Под капотом установлен стандартный для поздних ВАЗ-2106 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Привод – задний.

Автомобиль имеет базовую комплектацию и, судя по опубликованным фотографиям, сохранил оригинальные детали кузова, салона и отделки.

Подобные экземпляры отечественной классики появляются в продаже крайне редко, однако сроки их продажи могут сильно растягиваться. Виной тому очень высокая цена по сравнению с обычными ВАЗ-2106 аналогичных годов выпуска и отсутствие большого интереса со стороны местных коллекционеров к подобным лотам.

ИСТОЧНИК:Авито

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