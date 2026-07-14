На крышу кроссоверов и внедорожников можно установить душ: необычная идея из Японии

Изображение: CRAFT WORKS

Японская компания CRAFT WORKS представила необычный аксессуар для любителей путешествий и активного отдыха – 40-литровый бак для воды, который устанавливается на крышу автомобиля. Новинка не только позволяет перевозить запас воды, не занимая место в багажнике, но и превращает машину в мобильную душевую благодаря встроенному электрическому насосу.

За последние несколько лет в Японии резко вырос спрос на автомобильные аксессуары для кемпинга и путешествий. Популярность автотуризма привела к появлению десятков необычных решений – от компактных кухонь и раскладных кроватей до автономных душевых систем. Новый бак CRAFT WORKS продолжает этот тренд, предлагая максимально рационально использовать пространство автомобиля.

Главная особенность новинки заключается в способе установки. Вместо размещения внутри салона или багажника резервуар крепится на багажник на крыше автомобиля, благодаря чему не уменьшает полезный объем для перевозки вещей.

Фото: CRAFT WORKS

Объем бака составляет 40 л, а встроенный электрический насос подключается к 12-вольтовой розетке автомобиля. Пользователь может выбрать один из двух режимов подачи воды – мощную струю или распыление в виде мягкого тумана.

Такое решение пригодится после отдыха на пляже, занятий серфингом, рыбалки или поездок по бездорожью. С его помощью можно смыть песок с ног, очистить обувь, вымыть руки, ополоснуть туристическое снаряжение или лапы домашнего питомца перед тем, как сесть в автомобиль.

Разработчики отмечают, что устройство может использоваться не только во время путешествий, но и в чрезвычайных ситуациях. Запас в 40 л воды способен оказаться полезным при отключениях водоснабжения или во время длительного пребывания в автомобиле.

Фото: CRAFT WORKS

Еще одной особенностью конструкции стала двойная функциональность. Когда перевозить воду не требуется, бак можно использовать как обычный грузовой контейнер для хранения туристического оборудования.

Габариты аксессуара составляют 1500×450×160 мм. Он рассчитан на установку на экспедиционные багажники с Т-образными направляющими и подходит для большинства внедорожников, кроссоверов и минивэнов.

При этом производитель напоминает, что полностью заполненный резервуар весит около 40 кг, поэтому перед установкой необходимо убедиться, что допустимая нагрузка на крышу автомобиля и багажник позволяет перевозить такой груз.

Предварительные заказы на новинку уже открыты в Японии. Рекомендованная стоимость 40-литрового бака начинается от 39 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу это примерно 18 тысяч 500 рублей.