Lada Niva Travel: сколько способны прослужить ее двигатели и коробка передач

Фото: Lada

Многие выбирают Lada Niva Travel за ее проходимость, простую конструкцию и сравнительно невысокую стоимость обслуживания. Машина пользуется в России большим спросом и идет практически вровень с оригинальной Lada Niva Legend (за прошлый год обоих было продано чуть больше 34 тысяч единиц). Но действительно ли этот внедорожник способен без серьезных проблем преодолеть сотни тысяч километров и какой ресурс заложен в его двигатели и трансмиссию – в материале Daily-Motor.

Технически Niva Travel во многом повторяет Chevrolet Niva, поэтому большинство ее агрегатов давно известны владельцам и сервисным специалистам. Под капотом внедорожника установлен бензиновый двигатель ВАЗ-2123 объемом 1,7 (80 л.с.). Несмотря на возраст конструкции, этот восьмиклапанный агрегат остается одним из самых простых и ремонтопригодных в линейке «АвтоВАЗа». Он оснащен цепным приводом ГРМ, распределенным впрыском топлива и хорошо приспособлен к эксплуатации вдали от крупных автосервисов.

При своевременном обслуживании ресурс двигателя обычно составляет 250–300 тысяч километров до капитального ремонта. При этом многое зависит от условий эксплуатации. Если автомобиль регулярно используется на тяжелом бездорожье, часто буксирует прицеп или работает в условиях постоянных высоких нагрузок, срок службы агрегата может оказаться заметно меньше.

После 120–150 тысяч километров владельцы нередко сталкиваются с необходимостью замены гидронатяжителя цепи, водяного насоса, отдельных датчиков, термостата и элементов системы охлаждения. На больших пробегах также могут появиться повышенный расход масла и течи через сальники или прокладки. Однако большинство подобных неисправностей хорошо изучены и устраняются сравнительно недорого.

После рестайлинга внедорожник получил совершенно новый двигатель ВАЗ-11184 объемом 1,8 (90 л.с.). Это восьмиклапанный агрегат, созданный специально для семейства Niva. По сравнению с прежним мотором он получил более 50 конструктивных изменений, включая новые системы впуска, выпуска и охлаждения.

Кроме того, цепной привод ГРМ уступил место ременному, однако двигатель получил безвтыковую поршневую группу, поэтому при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями. Максимальный крутящий момент вырос до 153 Н/м, причем большая его часть доступна уже с низких оборотов, что особенно важно для внедорожника.

Поскольку двигатель ВАЗ-11184 появился сравнительно недавно, статистики по пробегам в 300–400 тысяч километров пока нет. Тем не менее специалисты рассчитывают, что благодаря глубокой модернизации и более современным техническим решениям его ресурс составит не менее 250–300 тысяч километров при условии своевременного обслуживания. Окончательно подтвердить эти цифры сможет только многолетняя эксплуатация.

Безальтернативной для Niva Travel остается пятиступенчатая механическая коробка передач. За годы производства она неоднократно модернизировалась, но в основе остается хорошо знакомая конструкция. При нормальной эксплуатации и регулярной замене масла ресурс коробки обычно достигает 250–300 тысяч километров.

После больших пробегов могут потребовать внимания синхронизаторы, подшипники и сальники. Сцепление в среднем служит 100–150 тысяч километров, хотя при частой езде по бездорожью его срок службы может оказаться заметно меньше.

Одной из главных особенностей модели остается постоянный полный привод. Раздаточная коробка, передний и задний мосты отличаются высокой надежностью и при своевременном обслуживании способны прослужить более 300 тысяч километров. Владельцам рекомендуется регулярно менять масло в агрегатах трансмиссии и контролировать состояние крестовин карданных валов, шлицевых соединений, ступичных подшипников и сальников. Именно эти элементы чаще всего требуют внимания на больших пробегах.

Нередко владельцы также отмечают появление вибраций и повышенного шума трансмиссии. В большинстве случаев они связаны с естественным износом крестовин, карданных валов или опор силового агрегата, а не с серьезными неисправностями коробки передач или раздаточной коробки.

В итоге Lada Niva Travel остается одним из самых ремонтопригодных внедорожников российского рынка. Проверенный двигатель 1,7 (80 л.с.) способен пройти около 250–300 тысяч километров. Что касается нового мотора 1,8 (90 л.с.), то пока он только начинает накапливать статистику, однако его прогнозируемый ресурс находится на сопоставимом уровне. Механическая коробка передач обычно служит 250–300 тысяч километров, а раздаточная коробка и мосты нередко переживают не одного владельца.

Разумеется, все приведенные в этом материале значения пробега можно считать ориентировочными, а не гарантированными, поскольку, как и в любом другом автомобиле, на итоговый ресурс машины во многом влияет обслуживание и условия эксплуатации.

Ранее мы подсчитали потенциальный ресурс другой – оригинальной Lada Niva Legend.