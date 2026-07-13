Toyota Corolla Cross нового поколения показали на первых рендерах

Рендер: Auto-Moto

Toyota уже работает над следующим поколением Corolla Cross, которое, по предварительным данным, дебютирует в 2027–2028 годах. Независимые дизайнеры представили первые рендеры будущей модели, созданные на основе последних слухов и новой дизайнерской философии японской марки.

Ожидается, что кроссовер получит полностью переработанную внешность, новую гибридную силовую установку и современную программную платформу Arene.

Toyota Corolla Cross дебютировала в 2020 году и заняла нишу между C-HR и RAV4. Модель быстро стала одним из самых популярных кроссоверов марки на многих мировых рынках благодаря сочетанию практичности, экономичных гибридных силовых установок и доступной цены. Сегодня Corolla Cross продается более чем в 150 странах и остается одной из ключевых моделей глобальной линейки Toyota.

Несмотря на проведенный в 2025 году рестайлинг, Toyota уже готовит полностью новое поколение Corolla Cross. По информации японских СМИ, автомобиль сохранит свое место в линейке между компактным C-HR и более крупным RAV4, однако станет современнее как внешне, так и технически.

Рендер: Auto-Moto

Судя по опубликованным рендерам, кроссовер получит фирменный дизайн Toyota нового поколения. Передняя часть будет выполнена в стиле «Hammerhead» («молотковая голова»), уже знакомом по новым Prius, C-HR и RAV4. Автомобиль обзаведется узкими С-образными светодиодными фарами, соединенными тонкой световой полосой, новым бампером и более выразительными линиями кузова.

Одним из главных технических новшеств должна стать новая гибридная силовая установка. По данным японских изданий, базовая версия перейдет с нынешнего 1,8-литрового двигателя на новый 1,5-литровый бензиновый агрегат, который будет работать в паре с гибридной системой шестого поколения. Она получит более компактные и эффективные силовые модули, что позволит улучшить экономичность и отклик силовой установки.

При этом гибрид с 2-литровым двигателем также сохранится, но будет модернизирован. Ожидается применение новой литий-ионной батареи с повышенной плотностью энергии, благодаря чему улучшатся тяговые характеристики, особенно на низких скоростях.

Не исключено и расширение линейки. По предварительной информации, Toyota может впервые предложить для Corolla Cross подключаемую гибридную версию (PHEV), а также более спортивную модификацию GR, которая станет самой мощной в семействе.

Значительные изменения ожидаются и в оснащении. Corolla Cross следующего поколения может стать одной из первых массовых моделей Toyota с новой программной платформой Arene. Она обеспечит полноценные беспроводные обновления программного обеспечения (OTA), затрагивающие не только мультимедийную систему, но и силовую установку, а также электронные ассистенты водителя.

Кроме того, ожидается появление более совершенного комплекса систем помощи водителю с функциями автономного движения уровня 2+, включая расширенные возможности при движении по автомагистралям и в дорожных заторах.

Пока вся информация о новом поколении Corolla Cross основана лишь на предварительных данных и неофициальных рендерах. Toyota еще не раскрывала дизайн будущей модели, однако ее премьера, по предварительным оценкам, может состояться в 2027 или 2028 году.