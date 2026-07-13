ДомойАвтоновости сегодняToyota Corolla Cross нового поколения показали на первых рендерах

Toyota Corolla Cross нового поколения показали на первых рендерах

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 2 мин. чтения

Опубликованы неофициальные изображения следующей генерации популярного кроссовера Toyota

Toyota Corolla Cross нового поколения показали на первых рендерах
Рендер: Auto-Moto

Toyota уже работает над следующим поколением Corolla Cross, которое, по предварительным данным, дебютирует в 2027–2028 годах. Независимые дизайнеры представили первые рендеры будущей модели, созданные на основе последних слухов и новой дизайнерской философии японской марки.

Ожидается, что кроссовер получит полностью переработанную внешность, новую гибридную силовую установку и современную программную платформу Arene.

Toyota Corolla Cross дебютировала в 2020 году и заняла нишу между C-HR и RAV4. Модель быстро стала одним из самых популярных кроссоверов марки на многих мировых рынках благодаря сочетанию практичности, экономичных гибридных силовых установок и доступной цены. Сегодня Corolla Cross продается более чем в 150 странах и остается одной из ключевых моделей глобальной линейки Toyota.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Несмотря на проведенный в 2025 году рестайлинг, Toyota уже готовит полностью новое поколение Corolla Cross. По информации японских СМИ, автомобиль сохранит свое место в линейке между компактным C-HR и более крупным RAV4, однако станет современнее как внешне, так и технически.

Toyota Corolla Cross нового поколения показали на первых рендерах
Рендер: Auto-Moto

Судя по опубликованным рендерам, кроссовер получит фирменный дизайн Toyota нового поколения. Передняя часть будет выполнена в стиле «Hammerhead» («молотковая голова»), уже знакомом по новым Prius, C-HR и RAV4. Автомобиль обзаведется узкими С-образными светодиодными фарами, соединенными тонкой световой полосой, новым бампером и более выразительными линиями кузова.

Одним из главных технических новшеств должна стать новая гибридная силовая установка. По данным японских изданий, базовая версия перейдет с нынешнего 1,8-литрового двигателя на новый 1,5-литровый бензиновый агрегат, который будет работать в паре с гибридной системой шестого поколения. Она получит более компактные и эффективные силовые модули, что позволит улучшить экономичность и отклик силовой установки.

При этом гибрид с 2-литровым двигателем также сохранится, но будет модернизирован. Ожидается применение новой литий-ионной батареи с повышенной плотностью энергии, благодаря чему улучшатся тяговые характеристики, особенно на низких скоростях.

Не исключено и расширение линейки. По предварительной информации, Toyota может впервые предложить для Corolla Cross подключаемую гибридную версию (PHEV), а также более спортивную модификацию GR, которая станет самой мощной в семействе.

Значительные изменения ожидаются и в оснащении. Corolla Cross следующего поколения может стать одной из первых массовых моделей Toyota с новой программной платформой Arene. Она обеспечит полноценные беспроводные обновления программного обеспечения (OTA), затрагивающие не только мультимедийную систему, но и силовую установку, а также электронные ассистенты водителя.

Кроме того, ожидается появление более совершенного комплекса систем помощи водителю с функциями автономного движения уровня 2+, включая расширенные возможности при движении по автомагистралям и в дорожных заторах.

Пока вся информация о новом поколении Corolla Cross основана лишь на предварительных данных и неофициальных рендерах. Toyota еще не раскрывала дизайн будущей модели, однако ее премьера, по предварительным оценкам, может состояться в 2027 или 2028 году.

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Новый Toyota Land Cruiser FJ вызвал ажиотаж в Японии: сроки...

Спустя всего два месяца после старта продаж новый Toyota Land Cruiser FJ столкнулся с огромным спросом на домашнем рынке. По информации японских дилеров, количество...

Toyota отложила запуск своего нового семиместного электрокроссовера

Toyota решила отложить выход своего нового трехрядного электрического кроссовера Highlander BEV. Изначально модель должна была дебютировать в США до конца этого года, однако, по...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+