«Мини-Pajero» за 1,15 миллиона рублей: в Японии представили ретро-внедорожник на базе Mitsubishi Delica Mini

Фото: Damd

Японская компания Damd, известная необычными проектами по превращению современных автомобилей в культовые модели прошлого, представила новый комплект доработок для Mitsubishi Delica Mini. После ретро-версий Suzuki Jimny, стилизованных под Mercedes-Benz G-Class, Ford Bronco и Land Rover Defender, специалисты ателье решили отдать дань уважения легендарному Mitsubishi Pajero первого поколения.

Первое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало в 1982 году и стало одним из самых известных японских внедорожников в мире. Автомобиль прославился многочисленными победами в ралли «Дакар» и долгие годы считался одним из главных конкурентов Toyota Land Cruiser. Именно дизайн раннего Pajero вдохновил специалистов Damd при создании нового проекта.

В отличие от большинства предыдущих работ компании, где основой служил Suzuki Jimny, в этот раз донором стал кей-кар Mitsubishi Delica Mini.

Фото: Damd

Проект получил название Deli. В состав комплекта входят полностью новые передний и задний бамперы, оригинальная решетка радиатора, а также переработанная светотехника, благодаря которой автомобиль напоминает классический Pajero 1980-х годов. Дополняют образ фирменные 15-дюймовые колесные диски Cantabile с внедорожными шинами.

Для желающих сделать автомобиль еще более необычным предусмотрен широкий список дополнительных аксессуаров. Среди них – декоративные виниловые наклейки, экспедиционный багажник на крыше, светодиодная дополнительная оптика, новые чехлы сидений и другие элементы оформления.

Фото: Damd

Стоимость самого комплекта составляет 383 тысячи 900 иен (около 180 тысяч рублей по текущему курсу) без учета установки. При этом базовый Mitsubishi Delica Mini в Японии стоит от 2 миллионов 42 тысяч 700 иен (примерно 968 тысяч рублей). Таким образом, готовый ретро-внедорожник обойдется покупателю примерно в 2,43 миллиона иен или около 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Напомним, Mitsubishi Delica Mini оснащается 660-кубовым 3-цилиндровым бензиновым двигателем, который предлагается в атмосферной версии мощностью 52 лошадиные силы и турбированном варианте, развивающем 64 лошадиные силы. Обе модификации комплектуются мягкой гибридной системой, бесступенчатым вариатором CVT, а также доступны как с передним, так и с полным приводом.