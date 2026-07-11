Toyota отложила запуск своего нового семиместного электрокроссовера

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Toyota решила отложить выход своего нового трехрядного электрического кроссовера Highlander BEV. Изначально модель должна была дебютировать в США до конца этого года, однако, по информации зарубежных СМИ, производитель отменил ранее запланированное мероприятие для прессы и перенес запуск новинки как минимум на 2027 год.

Toyota Highlander является одним из самых популярных семейных кроссоверов марки в Северной Америке. Электрическая версия должна была стать первым трехрядным SUV Toyota с полностью электрической силовой установкой, выпускаемым непосредственно в США.

По данным зарубежных изданий, причиной переноса стали заключительные работы по доводке автомобиля. Какие именно изменения вносятся в конструкцию, компания не уточняет. Одновременно Toyota подтвердила, что продолжит выпуск бензиновых и гибридных версий нынешнего Highlander как минимум до декабря текущего года.

Новый Highlander BEV получит кузов длиной 5050 мм, шириной 1989 мм и высотой 1709 мм при колесной базе 3051 мм. Дизайн выполнен в современном фирменном стиле Toyota с передней частью Hammerhead, С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, скрытыми дверными ручками и объединенными горизонтальной световой полосой задними фонарями.

В салоне предусмотрены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, производитель обещает улучшенные материалы отделки и более высокий уровень комфорта.

Благодаря колесной базе более трех метров автомобиль предложит две схемы размещения пассажиров – шестиместную (2+2+2) и семиместную (2+3+2). Вместительный багажник также станет одним из преимуществ модели.

По предварительной информации, Highlander BEV будет доступен как с одним электромотором и передним приводом, так и с двухмоторной полноприводной системой. Покупателям предложат аккумуляторы емкостью 77 и 95,8 кВт/ч. Флагманская версия с двумя электродвигателями развивает 338 лошадиных сил, а расчетный запас хода достигает 515 километров.

Пока Toyota не объявила новую дату премьеры, поэтому сроки появления Highlander BEV на рынке могут быть скорректированы еще раз.

Напомним, кроссоверы Toyota Highlander сейчас представлены в том числе на российском авторынке, правда в виде параллельно импортированных машин. На нашем рынке мы насчитали более 600 предложений о продаже таких машин (как под заказ, так и уже привезенные экземпляры). Цены на них располагаются в вилке от 5 до 6,5 миллиона рублей.