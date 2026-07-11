В Японии придумали, как превратить новый минивэн Kia PV5 в простой, но уютный кемпер

Фото: Toy Factory

Японская компания Toy Factory представила комплект переоборудования для нового электрического минивэна Kia PV5, позволяющий превратить его в компактный кемпер. Набор не требует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля и ориентирован на любителей путешествий, которым нужен максимально простой и функциональный жилой модуль.

Kia PV5 стал первой серийной моделью нового семейства коммерческих электромобилей PBV (Platform Beyond Vehicle), представленного в 2025 году. Минивэн построен на специализированной электрической платформе и разрабатывался как универсальная модель, способная выполнять самые разные задачи – от пассажирских перевозок до создания мобильных офисов и автодомов.

Фото: Toy Factory

Главным элементом нового комплекта стала раскладная кровать. Ее разработчики придерживались концепции «привнести тепло в электромобили», поэтому интерьер выполнен в максимально домашнем стиле.

В разложенном состоянии спальное место имеет размеры 1850×1400 мм, что соответствует полноценной двуспальной кровати. Конструкция состоит из нескольких отдельных секций с матрасами, благодаря чему установить или снять ее может один человек без специальных инструментов.

Фото: Toy Factory

Помимо кровати покупателям предлагают дополнительную мебель для багажного отделения, небольшие комоды, приставной столик и декоративные панели с отделкой под дерево, которые делают интерьер минивэна более уютным.

Стоимость комплекта кровати составляет 330 тысяч иен (около 157 тысяч рублей). Версия с отделкой из премиальной замши оценена в 341 тысячу иен (примерно 162 тысячи рублей).

Комплект мебели для багажника обойдется в 189 тысяч 200 иен (около 90 тысяч рублей), комод стоит 27 тысяч 500 иен (около 13 тысяч рублей), приставной столик – 38 тысяч 500 иен (около 18 тысячи рублей). За такую же сумму предлагается декоративная отделка под дерево.

Фото: Toy Factory

Полный комплект оборудования, включающий кровать, мебель, четыре комода и приставной столик, оценен в 561 тысячу 330 иен (около 267 тысяч рублей) с учетом предоставляемой производителем скидки в размере 10%.

Новинку впервые покажут широкой публике на выставке Tokyo Camping Car Show 2026, где комплект для Kia PV5 станет одной из главных премьер стенда компании Toy Factory.

Недавно мы рассказывали о том, что Kia PV5 стал доступен в том числе для российских покупателей. Такие минивэны начали ввозить к нам по альтернативным каналам импорта. Правда их цена оказалась в 3,5 раза выше, чем они стоят на своей родине в Южной Корее.