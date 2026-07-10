Toyota RAV4 против Honda CR-V: подробное сравнение двух очень популярных японских кроссоверов

Toyota RAV4 и Honda CR-V уже много лет остаются двумя самыми продаваемыми кроссоверами в мире. Несмотря на схожие размеры, одинаковое позиционирование и ориентацию на семейную аудиторию, подход двух японских производителей в актуальных поколениях их машин оказался совершенно разным.
Toyota сделала ставку на современные технологии, гибридные силовые установки и более выразительный дизайн, тогда как Honda сосредоточилась на комфорте, практичности и традиционных ценностях. Разбираемся, чем отличаются шестое поколение Toyota RAV4 и Honda CR-V шестой генерации.
Дизайн
Смена поколения стала для Toyota настоящей дизайнерской революцией. Если прежний RAV4 выглядел скорее эволюцией предыдущей модели, то новый кроссовер получил совершенно иной характер. Передняя часть оформлена в фирменном стиле Hammerhead с узкой светодиодной оптикой, массивным бампером и практически вертикальной передней частью.
Автомобиль стал выглядеть более брутально и технологично, а в некоторых ракурсах даже напоминает уменьшенный Land Cruiser. При этом производитель сохранил узнаваемые угловатые колесные арки и подчеркнул внедорожный характер модели.
Honda, напротив, выбрала путь эволюции. CR-V сохранил знакомые пропорции, однако кузов стал более вытянутым и солидным. Решетка радиатора увеличилась в размерах, светотехника стала тоньше, а боковины избавились от лишних декоративных элементов. В результате автомобиль выглядит спокойнее и дороже, но без попыток привлечь внимание агрессивными дизайнерскими решениями.
Размеры
Хотя обе модели относятся к сегменту компактных кроссоверов, Honda CR-V оказалась немного крупнее своего конкурента. Длина автомобиля достигает 4695 мм, тогда как новый RAV4 в зависимости от исполнения имеет длину около 4,6 метра. Колесная база у Honda также немного больше, благодаря чему удалось увеличить пространство для пассажиров второго ряда.
На практике эта разница действительно ощущается. В CR-V задним пассажирам немного свободнее, особенно если впереди сидят высокие люди. Кроме того, Honda предлагает один из самых вместительных багажников в своем классе, что делает автомобиль особенно привлекательным для семейных поездок.
У Toyota есть собственные преимущества. Несмотря на чуть меньшие размеры кузова, кроссовер отличается более высоким дорожным просветом, а короткие свесы положительно сказываются на геометрической проходимости. Именно поэтому RAV4 выглядит предпочтительнее для эксплуатации за пределами асфальта.
Салон
Интерьер обоих автомобилей также отражает различия в подходе производителей.
Toyota полностью переработала архитектуру передней панели. Водитель получает цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и крупный дисплей мультимедийной системы размером до 12,9 дюйма.
Новая программная платформа Arene обеспечивает быстрый отклик интерфейса, поддержку обновлений «по воздуху», современные сервисы подключения и расширенные функции помощи водителю. Несмотря на большое количество электроники, японцам удалось сохранить отдельные физические клавиши управления наиболее востребованными функциями.
Салон Honda выглядит менее футуристично, зато отличается образцовой эргономикой. Здесь практически невозможно найти неудобно расположенные органы управления, а качество материалов традиционно находится на очень высоком уровне. Особого внимания заслуживают передние кресла, которые уже успели получить множество положительных отзывов за отличную боковую поддержку и комфорт в дальней дороге.
По уровню практичности Honda также выглядит немного убедительнее. Благодаря большей колесной базе второй ряд оказался просторнее, а высокий потолок делает посадку комфортной даже для рослых пассажиров. Вместе с тем Toyota отвечает более современной мультимедийной системой и большим количеством цифровых функций.
Двигатели
Именно силовые агрегаты лучше всего демонстрируют различие стратегий двух компаний.
Toyota отказалась от версий без электрификации — теперь RAV4 предлагается только в гибридном и подключаемом гибридном исполнении. Новый RAV4 предлагается исключительно с гибридными силовыми установками. Основной вариант представляет собой 2,5-литровый атмосферный двигатель, работающий вместе с электромотором.
Для некоторых рынков также предусмотрена более мощная подключаемая гибридная модификация Plug-in Hybrid, суммарная отдача которой превышает 300 лошадиных сил. Такой подход позволяет добиться очень низкого расхода топлива при сохранении достойной динамики.
Honda придерживается более консервативной стратегии. На части рынков CR-V по-прежнему предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, а основную ставку производитель делает на фирменную гибридную систему e:HEV.
Ее особенностью является принцип работы, при котором большую часть времени автомобиль приводится в движение электромотором, тогда как бензиновый двигатель зачастую выполняет функцию генератора. Благодаря этому CR-V отличается плавным разгоном и практически незаметными переключениями режимов работы силовой установки.
Если говорить о характере автомобилей, то Toyota воспринимается более динамичной и экономичной (в частности за счет PHEV-силовой установки), тогда как Honda делает акцент на максимально плавном и комфортном движении.
Цены в России
Поскольку ни Toyota, ни Honda больше не представлены в России официально, по ценам на их свежие модели можно ориентироваться лишь по предложениям «серых» импортеров.
На популярном классифайде мы обнаружили свыше 1000 объявлений о продаже нового Toyota RAV4 (шестой генерации) как в виде «живых» машин, уже доступных у неофициальных дилеров, так и под заказ. Цены на них сегодня варьируются от 3,3 до 8,3 миллиона рублей.
Что касается Honda CR-V актуального поколения, то предложений таких машин (2026 года выпуска) в стране намного меньше, чем конкурента – всего около 160 объявлений. Стоимость автомобилей на момент публикации этого материала начинается от 3,4 миллиона рублей и доходит до 5,3 миллиона рублей.