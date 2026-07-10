Toyota RAV4 против Honda CR-V: подробное сравнение двух очень популярных японских кроссоверов

Коллаж: Daily-Motor

Toyota RAV4 и Honda CR-V уже много лет остаются двумя самыми продаваемыми кроссоверами в мире. Несмотря на схожие размеры, одинаковое позиционирование и ориентацию на семейную аудиторию, подход двух японских производителей в актуальных поколениях их машин оказался совершенно разным.

Toyota сделала ставку на современные технологии, гибридные силовые установки и более выразительный дизайн, тогда как Honda сосредоточилась на комфорте, практичности и традиционных ценностях. Разбираемся, чем отличаются шестое поколение Toyota RAV4 и Honda CR-V шестой генерации.

Дизайн

Фото: Toyota

Смена поколения стала для Toyota настоящей дизайнерской революцией. Если прежний RAV4 выглядел скорее эволюцией предыдущей модели, то новый кроссовер получил совершенно иной характер. Передняя часть оформлена в фирменном стиле Hammerhead с узкой светодиодной оптикой, массивным бампером и практически вертикальной передней частью.

Автомобиль стал выглядеть более брутально и технологично, а в некоторых ракурсах даже напоминает уменьшенный Land Cruiser. При этом производитель сохранил узнаваемые угловатые колесные арки и подчеркнул внедорожный характер модели.

Фото: Honda

Honda, напротив, выбрала путь эволюции. CR-V сохранил знакомые пропорции, однако кузов стал более вытянутым и солидным. Решетка радиатора увеличилась в размерах, светотехника стала тоньше, а боковины избавились от лишних декоративных элементов. В результате автомобиль выглядит спокойнее и дороже, но без попыток привлечь внимание агрессивными дизайнерскими решениями.

Размеры

Хотя обе модели относятся к сегменту компактных кроссоверов, Honda CR-V оказалась немного крупнее своего конкурента. Длина автомобиля достигает 4695 мм, тогда как новый RAV4 в зависимости от исполнения имеет длину около 4,6 метра. Колесная база у Honda также немного больше, благодаря чему удалось увеличить пространство для пассажиров второго ряда.

На практике эта разница действительно ощущается. В CR-V задним пассажирам немного свободнее, особенно если впереди сидят высокие люди. Кроме того, Honda предлагает один из самых вместительных багажников в своем классе, что делает автомобиль особенно привлекательным для семейных поездок.

У Toyota есть собственные преимущества. Несмотря на чуть меньшие размеры кузова, кроссовер отличается более высоким дорожным просветом, а короткие свесы положительно сказываются на геометрической проходимости. Именно поэтому RAV4 выглядит предпочтительнее для эксплуатации за пределами асфальта.

Салон

Интерьер обоих автомобилей также отражает различия в подходе производителей.

Фото: Toyota

Toyota полностью переработала архитектуру передней панели. Водитель получает цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и крупный дисплей мультимедийной системы размером до 12,9 дюйма.

Новая программная платформа Arene обеспечивает быстрый отклик интерфейса, поддержку обновлений «по воздуху», современные сервисы подключения и расширенные функции помощи водителю. Несмотря на большое количество электроники, японцам удалось сохранить отдельные физические клавиши управления наиболее востребованными функциями.

Фото: Honda

Салон Honda выглядит менее футуристично, зато отличается образцовой эргономикой. Здесь практически невозможно найти неудобно расположенные органы управления, а качество материалов традиционно находится на очень высоком уровне. Особого внимания заслуживают передние кресла, которые уже успели получить множество положительных отзывов за отличную боковую поддержку и комфорт в дальней дороге.

По уровню практичности Honda также выглядит немного убедительнее. Благодаря большей колесной базе второй ряд оказался просторнее, а высокий потолок делает посадку комфортной даже для рослых пассажиров. Вместе с тем Toyota отвечает более современной мультимедийной системой и большим количеством цифровых функций.

Двигатели

Именно силовые агрегаты лучше всего демонстрируют различие стратегий двух компаний.

Toyota отказалась от версий без электрификации — теперь RAV4 предлагается только в гибридном и подключаемом гибридном исполнении. Новый RAV4 предлагается исключительно с гибридными силовыми установками. Основной вариант представляет собой 2,5-литровый атмосферный двигатель, работающий вместе с электромотором.

Для некоторых рынков также предусмотрена более мощная подключаемая гибридная модификация Plug-in Hybrid, суммарная отдача которой превышает 300 лошадиных сил. Такой подход позволяет добиться очень низкого расхода топлива при сохранении достойной динамики.

Honda придерживается более консервативной стратегии. На части рынков CR-V по-прежнему предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, а основную ставку производитель делает на фирменную гибридную систему e:HEV.

Ее особенностью является принцип работы, при котором большую часть времени автомобиль приводится в движение электромотором, тогда как бензиновый двигатель зачастую выполняет функцию генератора. Благодаря этому CR-V отличается плавным разгоном и практически незаметными переключениями режимов работы силовой установки.

Если говорить о характере автомобилей, то Toyota воспринимается более динамичной и экономичной (в частности за счет PHEV-силовой установки), тогда как Honda делает акцент на максимально плавном и комфортном движении.

Цены в России

Поскольку ни Toyota, ни Honda больше не представлены в России официально, по ценам на их свежие модели можно ориентироваться лишь по предложениям «серых» импортеров.

На популярном классифайде мы обнаружили свыше 1000 объявлений о продаже нового Toyota RAV4 (шестой генерации) как в виде «живых» машин, уже доступных у неофициальных дилеров, так и под заказ. Цены на них сегодня варьируются от 3,3 до 8,3 миллиона рублей.

Что касается Honda CR-V актуального поколения, то предложений таких машин (2026 года выпуска) в стране намного меньше, чем конкурента – всего около 160 объявлений. Стоимость автомобилей на момент публикации этого материала начинается от 3,4 миллиона рублей и доходит до 5,3 миллиона рублей.