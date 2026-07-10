ДомойАвтоновости сегодняПовились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota...

Повились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota Crown

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Рестайлинговый Toyota Avalon раскрыли в базе китайского Минпрома до официальной премьеры

Повились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota Crown
Фото: Минпром КНР

В Китае рассекретили обновленную версию седана Toyota Avalon. Фотографии и первые подробности о модели появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), благодаря чему стало известно, какие изменения получит автомобиль до его официальной премьеры.

Toyota Avalon дебютировала в 1994 году как самый крупный легковой седан японской марки, разработанный прежде всего для рынка Северной Америки. Позже модель появилась и в Китае, где продолжает выпускаться совместным предприятием FAW Toyota даже после прекращения продаж в США. Сегодня Avalon остается одним из флагманских седанов Toyota на китайском рынке.

Судя по опубликованным изображениям, рестайлинговый Avalon заметно изменится внешне. Главным новшеством станет полностью переработанная передняя часть, выполненная в стиле современных моделей семейства Toyota Crown. Автомобиль получит более крупную решетку радиатора с вертикальным рисунком, новый передний бампер и измененную светотехнику.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
Повились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota Crown
Фото: Минпром КНР

Кроме того, седан обзаведется обновленными задними фонарями с иной графикой и модернизированным задним бампером. Для модели также подготовили несколько новых вариантов дизайна легкосплавных колесных дисков.

Повились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota Crown
Фото: Минпром КНР

Технические характеристики обновленного Avalon пока не раскрываются. Ожидается, что подробности о силовых агрегатах, комплектациях и сроках выхода модели Toyota объявит ближе к официальной презентации.

Напомним, Toyota Avalon остается одним из крупнейших седанов японской марки. Несмотря на завершение продаж модели в Северной Америке, автомобиль продолжает выпускаться для китайского рынка совместным предприятием FAW Toyota, где пользуется стабильным спросом. Именно для Китая и подготовлено это обновление.

До 2026 года Toyota Avalon активно ввозили в Россию по схемам параллельного импорта. Сейчас на отечественных классифайдах из самых новых можно найти лишь машины 2025 года выпуска, цены на которые располагаются в вилке от 4 миллионов 190 тысяч до 5 миллионов 150 тысяч рублей.

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Toyota превратит бюджетный минивэн Roomy в «мини-Alphard»

Toyota готовит масштабное обновление одного из своих самых доступных минивэнов. По информации зарубежных СМИ, рестайлинговый Roomy дебютирует уже в сентябре этого года, а вместе...

Toyota G20E: разбор характеристик мотора, который называют «новым 2JZ»

Toyota продолжает раскрывать потенциал своего нового двигателя G20E, который уже сейчас называют одним из самых перспективных силовых агрегатов для спортивных автомобилей и тюнинга. По...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+