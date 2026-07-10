Повились первые фото обновленного седана Toyota Avalon: дизайн станет ближе к Toyota Crown

Фото: Минпром КНР

В Китае рассекретили обновленную версию седана Toyota Avalon. Фотографии и первые подробности о модели появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), благодаря чему стало известно, какие изменения получит автомобиль до его официальной премьеры.

Toyota Avalon дебютировала в 1994 году как самый крупный легковой седан японской марки, разработанный прежде всего для рынка Северной Америки. Позже модель появилась и в Китае, где продолжает выпускаться совместным предприятием FAW Toyota даже после прекращения продаж в США. Сегодня Avalon остается одним из флагманских седанов Toyota на китайском рынке.

Судя по опубликованным изображениям, рестайлинговый Avalon заметно изменится внешне. Главным новшеством станет полностью переработанная передняя часть, выполненная в стиле современных моделей семейства Toyota Crown. Автомобиль получит более крупную решетку радиатора с вертикальным рисунком, новый передний бампер и измененную светотехнику.

Фото: Минпром КНР

Кроме того, седан обзаведется обновленными задними фонарями с иной графикой и модернизированным задним бампером. Для модели также подготовили несколько новых вариантов дизайна легкосплавных колесных дисков.

Фото: Минпром КНР

Технические характеристики обновленного Avalon пока не раскрываются. Ожидается, что подробности о силовых агрегатах, комплектациях и сроках выхода модели Toyota объявит ближе к официальной презентации.

Напомним, Toyota Avalon остается одним из крупнейших седанов японской марки. Несмотря на завершение продаж модели в Северной Америке, автомобиль продолжает выпускаться для китайского рынка совместным предприятием FAW Toyota, где пользуется стабильным спросом. Именно для Китая и подготовлено это обновление.

До 2026 года Toyota Avalon активно ввозили в Россию по схемам параллельного импорта. Сейчас на отечественных классифайдах из самых новых можно найти лишь машины 2025 года выпуска, цены на которые располагаются в вилке от 4 миллионов 190 тысяч до 5 миллионов 150 тысяч рублей.