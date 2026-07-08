Идеальный автодом для пенсионеров: мини-кемпер Isuzu NTB Hayate 2026

Фото: NTB

Компания Nippon Tokushu Body (NTB) представила обновленный компактный автодом Hayate 2026, построенный на базе шасси Isuzu Travio. Новинка получила новую версию с задним входом, благодаря которой удалось сделать жилую зону заметно просторнее, сохранив компактные размеры кузова и простоту управления.

Линейка NTB Hayate давно считается одной из самых популярных среди компактных японских автодомов. Модель создавалась специально для тех, кто хочет получить полноценный кемпер с удобством автомобилей более высокого класса, но при этом сохранить компактные размеры и возможность управлять машиной с обычными водительскими правами категории B.

В основе Hayate лежит специальное шасси Isuzu Travio, разработанное для автодомов. Полная масса автомобиля не превышает 3,5 тонны, поэтому для управления им не требуется категория для среднетоннажного транспорта. Под капотом установлен 2-литровый турбодизель мощностью 120 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 320 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: NTB

В стандартное оснащение входят современные системы безопасности Isuzu, включая систему предотвращения столкновений, контроль слепых зон, предупреждение о выходе из полосы движения, контроль дистанции, предотвращение непреднамеренного ускорения и систему контроля состояния водителя. Кроме того, автомобиль получил специально доработанную подвеску с коническими рессорами, задним стабилизатором и генератором на 150 А.

Габариты автодома составляют 4940 мм в длину, 1770 мм в ширину и 2980 мм в высоту, а радиус разворота равен всего 4,4 метра. Благодаря ширине менее 1,8 метра Hayate заметно компактнее большинства классических автодомов с надстройкой и даже уже таких моделей, как Toyota Alphard и Toyota Hiace с широким кузовом.

Фото: NTB

Главным новшеством версии Rear Entrance стал задний вход. Такое решение позволило использовать всю ширину кузова для организации жилой зоны. В отличие от кемперов с боковой дверью посередине салона, здесь обеденная зона получилась значительно просторнее, а открытая дверь больше не нарушает приватность пассажиров.

В центре салона расположена большая обеденная зона с диванами, рассчитанная на шесть человек. При необходимости она трансформируется в полноценное спальное место размером 2120×1220 мм, а максимальная ширина кровати достигает 1540 мм. Вместе с просторной двухъярусной кроватью размером 1950×1620 мм автодом способен обеспечить ночлег для пяти человек.

Коллаж: Daily-Motor

Кухонный блок оборудован мойкой со стеклянной крышкой, которую можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. Также в стандартную комплектацию входят встроенная микроволновая печь, потолочный вентилятор Maxx Fan и холодильник объемом 88 литров, установленный рядом со входом для удобного доступа как из салона, так и снаружи автомобиля.

Напротив входа предусмотрено многофункциональное помещение, которое может использоваться как туалет или кладовая. При установке дополнительного оборудования его можно превратить в полноценную душевую кабину.

Еще одной особенностью новинки оказалась новая высокоскоростная система зарядки EneCruise Block 2. Во время движения она способна обеспечивать мощность зарядки до 2,4 кВт, благодаря чему штатная литий-ионная батарея емкостью 5 кВт/ч полностью заряжается примерно за два часа езды. Дополнительно доступны солнечные панели общей мощностью 585 Вт, что позволяет значительно увеличить автономность кемпера.

Уже в базовой комплектации Isuzu NTB Hayate оснащается бытовым кондиционером, дизельным отопителем FF, электрической ступенькой, инвертором мощностью 2000 Вт, литий-ионной батареей, микроволновой печью и системой автономного энергоснабжения, что делает его одним из наиболее оснащенных компактных автодомов в своем классе.

Стоимость нового Isuzu NTB Hayate Rear Entrance в Японии начинается с 13 миллионов 91 тысяча 600 иен, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно сумме примерно в 6 миллионов 170 тысяч рублей.