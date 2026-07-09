Lexus RX пятого поколения оказался одним из самых надежных кроссоверов, но не без недостатков

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Lexus RX пятого поколения считается одним из самых надежных представителей сегмента премиальных кроссоверов. Модель, дебютировавшая в 2023 году, построена на новой платформе GA-K, получила более жесткий кузов и обновленную линейку силовых агрегатов. Несмотря на то, что по азарту управления автомобиль уступает некоторым европейским конкурентам, его главными достоинствами остаются надежность и невысокая стоимость эксплуатации. Однако далеко не все так идеально, как кажется. Особенно, если взглянуть на свежие данные известных мировых аналитических агентств.

Lexus RX впервые появился в 1998 году и считается одним из родоначальников сегмента премиальных среднеразмерных кроссоверов. За почти три десятилетия модель разошлась миллионными тиражами по всему миру и стала одним из самых успешных автомобилей бренда Lexus. Пятое поколение дебютировало в 2023 году, сохранив ориентацию на комфорт, качество сборки и долговечность.

По данным Consumer Reports, RX входит в число самых надежных кроссоверов на рынке. Аналитики iSeeCars также признали его самым надежным пятиместным премиальным SUV стоимостью до 60 тысяч долларов, присвоив модели оценку 8 баллов из 10. Дополнительным подтверждением высокой репутации стал рейтинг надежности JD Power 2026, в котором Lexus занял первое место среди всех автомобильных брендов.

Высокая надежность положительно сказывается и на остаточной стоимости автомобиля. По данным Kelley Blue Book, за первые три года эксплуатации RX теряет около 28 процентов своей цены, а iSeeCars оценил его способность сохранять стоимость в 8,5 балла из 10.

Невысокими остаются и расходы на обслуживание. RepairPal присвоил модели рейтинг надежности 4,0 балла из 5, а Edmunds подсчитал, что средние затраты на ремонт Lexus RX 350 за первые пять лет эксплуатации составляют около 1287 долларов. Для сравнения, у BMW X3 этот показатель достигает 2787 долларов, у Mercedes-Benz GLC — 2977 долларов, а у Volvo XC60 — 1873 долларов.

Тем не менее полностью беспроблемным RX назвать нельзя. За время выпуска пятого поколения компания Toyota несколько раз объявляла сервисные кампании. В разные годы отзывались автомобили из-за неисправности камеры заднего вида, дефектов центрального заднего ремня безопасности, возможных проблем с рулевой колонкой, а также с цифровой приборной панелью, на которой в отдельных случаях могли не отображаться скорость и предупреждающие индикаторы.

Впрочем, специалисты отмечают, что большинство выявленных недостатков были оперативно устранены производителем в рамках отзывных кампаний. При этом, по информации издания The Weekly Driver, наиболее удачной версией нынешнего Lexus RX считается модификация RX 350 с 2,4-литровым бензиновым турбомотором без гибридной составляющей, которая демонстрирует наиболее высокие показатели надежности среди всех силовых агрегатов семейства.

Напомним, сейчас Lexus работает над рестайлингом модели RX. Машина может слегка измениться внешне и получить новую гибридную силовую установку, как в свежем Toyota RAV4. Ее дебют ждут в первой половине следующего года.