Эффект 5-дверного Jimny: Suzuki впервые за 32 года стала вторым по продажам автопроизводителем Японии

Фото: Suzuki

Suzuki добилась исторического результата на домашнем рынке. По итогам 2025 финансового года компания впервые за 32 года поднялась на второе место по объему продаж новых автомобилей в Японии, сумев опередить Honda. Главным фактором такого успеха стал высокий спрос на внедорожники семейства Jimny, включая новую пятидверную версию Jimny Nomade.

Suzuki традиционно считается одним из крупнейших производителей кей-каров в Японии, однако в последние годы компания активно расширяет линейку полноразмерных автомобилей. Одной из самых успешных моделей остается Jimny, который выпускается с 1970 года и давно приобрел статус культового компактного внедорожника. В 2025 году семейство пополнила пятидверная версия Jimny Nomade.

Согласно данным японской отраслевой ассоциации, в 2025 финансовом году Suzuki реализовала на внутреннем рынке 725 тысяч 8 новых автомобилей, включая кей-кары. Это на 2 процента больше, чем годом ранее, и лучший результат компании с 2014 финансового года.

Благодаря этому Suzuki впервые с 1993 финансового года заняла второе место среди всех автопроизводителей Японии, обойдя Honda, которая удерживала эту позицию с 2012 года.

Фото: Suzuki

Главным драйвером роста стали зарегистрированные легковые автомобили. Их продажи увеличились на 27 процентов – до 168 тысяч 376 машин. Наиболее заметный вклад внесло семейство Jimny, включая пятидверный Jimny Nomade, который после начала продаж в апреле 2025 года стабильно расходится тиражом около 6 тысяч экземпляров ежемесячно и пользуется поистине ажиотажным спросом на родном для себя рынке.

При этом снижение спроса на кей-кары оказалось незначительным и составило 4,8 процента, что полностью компенсировал рост продаж более крупных моделей.

На этом фоне Honda завершила финансовый год с результатом 609 тысяч 246 автомобилей, сократив продажи на 9 процентов. Еще сложнее ситуация оказалась у Nissan, который реализовал 398 тысяч 813 машин, что стало одним из самых низких показателей компании за последние годы.

Таким образом, ставка Suzuki на развитие линейки полноразмерных автомобилей и высокий спрос на Jimny позволили бренду изменить расстановку сил на японском рынке и впервые за более чем три десятилетия занять второе место по объему продаж новых автомобилей в стране.

Между тем, цены на подержанные Suzuki Jimny Nomade в Японии не спешат «остывать»: б/у машины стоят дороже новых, о чем мы подробно рассказывали в одном из наших последних материалов, посвященных этому рамному внедорожнику.