Цены на подержанные Suzuki Jimny Nomade в Японии не спешат «остывать»: б/у машины стоят дороже новых

Фото: Suzuki

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny Nomade вышел на рынок Японии в прошлом году, но его продажи были быстро свернуты после резкого скачка заказов в первые дни с начала приема заявок.

Спустя год компания возобновила сбор заявок на эту модель (сначала в рамках лотереи), а затем (с марта) в обычном режиме. Однако это не привело к улучшению ситуации с длительным ожиданием доставки машин покупателям.

Более того, цены на подержанные 5-дверные «Джимни», которые удалось приобрести первым покупателям, а затем выставить на продажу на вторичном рынке, заметно превышают официальную стоимость новых внедорожников. И эта тенденция остается неизменной.

На популярном японском классифайде, где продаются подержанные автомобили, по состоянию на 25 июня значится порядка 1366 объявлений о продаже Jimny Nomade.

Средний пробег таких машин равен 926 км, так что это практически новые автомобили. Но что еще интереснее, средняя цена этих внедорожников составляет 3 миллиона 342 тысячи иен (1 миллион 560 тысяч рублей), в то время как эти же машины, но новые из автосалона, стоят всего 2 миллиона 926 тысяч иен (1 миллион 365 тысяч рублей).

Казалось, что ажиотаж спадет и все вернется на круги своя. И, судя по графику цен на вторичном рынке Японии, средняя стоимость автомобиля, которая в середине марта составляла около 3,5 миллионов иен, действительно снизилась к началу мая. Однако затем она стабилизировалась в диапазоне от 3,35 до 3,4 миллионов иен и оставалась стабильной до середины июня.

График динамики средних цен на Suzuki Jimny Nomade на вторичном рынке Японии

Jimny Nomade стал первой пятидверной версией культового внедорожника для японского рынка. Благодаря увеличенной колесной базе (на 340 мм) и более просторному салону модель привлекла новую аудиторию, сохранив при этом классическую рамную конструкцию и высокий внедорожный потенциал.

Технически машина осталась неизменной и, несмотря на увеличение веса, сохранила под капотом оригинальный для модели 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор K15B мощностью 102 лошадиные силы, полноценную систему полного привода, а также 5-скоростную «механику» или 6-диапазонный «автомат» на выбор покупателей.

Фото: Suzuki

Зато в России дефицита новых 5-дверных Suzuki Jimny не наблюдается. Такие внедорожники завозят в страну мелкими партиями по параллельному импорту. Мы насчитали порядка 54 предложений о продаже или заказе таких машин на популярном местном классифайде (как в праворульном, так и в леворульном вариантах).

Цены на них варьируются от 1 миллиона 850 тысяч рублей до 3 миллионов 925 тысяч рублей в зависимости от того, покупается автомобиль под заказ или уже привезен в РФ, а также от комплектации и «хотелок» продавцов.