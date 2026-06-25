Цены на подержанные Suzuki Jimny Nomade в Японии не спешат «остывать»: б/у машины стоят дороже новых

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny Nomade вышел на рынок Японии в прошлом году, но его продажи были быстро свернуты после резкого скачка заказов в первые дни с начала приема заявок.
Спустя год компания возобновила сбор заявок на эту модель (сначала в рамках лотереи), а затем (с марта) в обычном режиме. Однако это не привело к улучшению ситуации с длительным ожиданием доставки машин покупателям.
Более того, цены на подержанные 5-дверные «Джимни», которые удалось приобрести первым покупателям, а затем выставить на продажу на вторичном рынке, заметно превышают официальную стоимость новых внедорожников. И эта тенденция остается неизменной.
На популярном японском классифайде, где продаются подержанные автомобили, по состоянию на 25 июня значится порядка 1366 объявлений о продаже Jimny Nomade.
Средний пробег таких машин равен 926 км, так что это практически новые автомобили. Но что еще интереснее, средняя цена этих внедорожников составляет 3 миллиона 342 тысячи иен (1 миллион 560 тысяч рублей), в то время как эти же машины, но новые из автосалона, стоят всего 2 миллиона 926 тысяч иен (1 миллион 365 тысяч рублей).
Казалось, что ажиотаж спадет и все вернется на круги своя. И, судя по графику цен на вторичном рынке Японии, средняя стоимость автомобиля, которая в середине марта составляла около 3,5 миллионов иен, действительно снизилась к началу мая. Однако затем она стабилизировалась в диапазоне от 3,35 до 3,4 миллионов иен и оставалась стабильной до середины июня.
Jimny Nomade стал первой пятидверной версией культового внедорожника для японского рынка. Благодаря увеличенной колесной базе (на 340 мм) и более просторному салону модель привлекла новую аудиторию, сохранив при этом классическую рамную конструкцию и высокий внедорожный потенциал.
Технически машина осталась неизменной и, несмотря на увеличение веса, сохранила под капотом оригинальный для модели 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор K15B мощностью 102 лошадиные силы, полноценную систему полного привода, а также 5-скоростную «механику» или 6-диапазонный «автомат» на выбор покупателей.
Зато в России дефицита новых 5-дверных Suzuki Jimny не наблюдается. Такие внедорожники завозят в страну мелкими партиями по параллельному импорту. Мы насчитали порядка 54 предложений о продаже или заказе таких машин на популярном местном классифайде (как в праворульном, так и в леворульном вариантах).
Цены на них варьируются от 1 миллиона 850 тысяч рублей до 3 миллионов 925 тысяч рублей в зависимости от того, покупается автомобиль под заказ или уже привезен в РФ, а также от комплектации и «хотелок» продавцов.