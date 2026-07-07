Новый седан Lexus IS оценили в России намного дороже внедорожника GX

Фото: Lexus

На российском рынке появился новый Lexus IS последнего поколения. Седан, который был представлен в прошлом году, добрался до нашей страны по схеме параллельного импорта, однако его стоимость оказалась значительно выше, чем на домашнем рынке Японии. Более того, за эту модель просят даже больше, чем за новые внедорожники Lexus GX в базовых версиях.

Lexus IS дебютировал в 1999 году как спортивный седан премиум-класса, ориентированный на конкуренцию с BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4. За годы существования модель стала одной из самых узнаваемых в линейке Lexus благодаря заднеприводной архитектуре, мощным атмосферным двигателям и спортивным версиям F Sport.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, один из российских дилеров выставил на продажу новый Lexus IS 350h 2026 модельного года по цене 15 миллионов 790 тысяч рублей. Для сравнения, в Японии такой автомобиль стоит от 5,8 до 6,75 миллиона иен, что по текущему курсу соответствует примерно 2,7–3,2 миллиона рублей.

Фото: Lexus

Любопытно, что за эти деньги сегодня можно приобрести даже более крупный внедорожник Lexus GX, стоимость которого на российском рынке начинается примерно от 11 миллионов 580 тысяч рублей.

На продажу выставлена топовая комплектация IS 350h. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе атмосферного 3,5-литрового двигателя V6. Суммарная мощность достигает 315 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод – полный.

Фото: Lexus

В оснащение седана входят спортивный пакет F Sport Design с оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками, фирменными бамперами и решеткой радиатора, цифровая приборная панель, спортивные сиденья, рулевое колесо с подогревом, передние кресла с подогревом и электроприводами, люк в крыше, а также система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

За мультимедийные возможности отвечают фирменный интерфейс Lexus с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, разъемы USB Type-C и двухзонный климат-контроль.

Комплекс систем безопасности включает пакет Lexus Safety System+, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, ассистент удержания в полосе, распознавание дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего света, систему стабилизации, контроль давления в шинах и полный комплект подушек безопасности.

Кроме того, автомобиль оборудован передними и задними парковочными датчиками, а также камерой заднего вида с динамической разметкой.

Ранее мы рассказывали о том, что Lexus четвертый год подряд признан самым качественным премиальным автобрендом, тогда как знаменитые европейские люксовые марки Audi, Land Rover и Volvo неожиданно оказались на дне рейтинга.