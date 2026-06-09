Lexus четвертый год подряд признан самым качественным премиальным автобрендом, Audi, Land Rover и Volvo – на дне

Американское аналитическое агентство J.D. Power в начале этого года опубликовало результаты ежегодного исследования долгосрочной надежности автомобилей (Vehicle Dependability Study).

На фоне того, что средний показатель деградации качества в автоиндустрии, в особенности в премиальном сегменте, из-за обилия сложного софта и глючных беспроводных обновлений (OTA) достиг исторического максимума, премиальный японский бренд Lexus четвертый год подряд уверенно защитил титул абсолютного лидера рейтинга.

Исследование сосредотачивалось на автомобилях, которые находятся в эксплуатации на протяжении последних 3 лет. Аналитики подсчитывали количество проблем на 100 автомобилей (так называемый индекс PP100). Чем ниже оказывалось это число, тем надежнее была машина. Мы вычленили из итогового рейтинга исключительно премиальные бренды. И вот что из этого получилось.

Лучший результат в четвертый раз подряд показал японский бренд Lexus, в случае с которым на каждые 100 выпущенных машин приходится всего 151 поломка. Причем компания первенствовала как в общем рейтинге, так и в топе премиальных марок.

Второе место досталось Cadillac с результатом 175 неисправностей на каждые 100 собранных машин, а тройку замкнул Porsche (182/PP100).

Удивительными оказались плохие результаты трех известных в мире премиальных автобрендов. К примеру, Audi заняла в рейтинге самых качественных люксовых автомобильных марок предпоследнее место с 244 неисправностями на каждые 100 выпущенных автомобилей, а Land Rover и Volvo оказались худшими в этой дисциплине с показателями 274/PP100 и 296/PP100 .

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Lexus – 151 поломка на 100 машин; Cadillac – 175; Porsche – 182; Genesis – 208 (премиальный суббренд Hyundai); Lincoln – 217 (люксовое подразделение Ford); Acura – 233 – (премиальный суббренд Honda); Infiniti – 233 – (премиальный суббренд Nissan); Mercedes-Benz – 235; Audi – 244; Land Rover – 274; Volvo – 296.

Ранее то же самое аналитическое издание опубликовало другое, не менее интересное исследование, в котором назвало лучшие полноприводные SUV с минимальными затратами на содержание.