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Lexus четвертый год подряд признан самым качественным премиальным автобрендом, Audi, Land Rover и Volvo – на дне

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Рейтинг J.D. Power 2026: Lexus возглавил список самых надежных автомобилей

Lexus четвертый год подряд признан самым качественным премиальным автобрендом, Audi, Land Rover и Volvo – на дне

Американское аналитическое агентство J.D. Power в начале этого года опубликовало результаты ежегодного исследования долгосрочной надежности автомобилей (Vehicle Dependability Study).

На фоне того, что средний показатель деградации качества в автоиндустрии, в особенности в премиальном сегменте, из-за обилия сложного софта и глючных беспроводных обновлений (OTA) достиг исторического максимума, премиальный японский бренд Lexus четвертый год подряд уверенно защитил титул абсолютного лидера рейтинга.

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Исследование сосредотачивалось на автомобилях, которые находятся в эксплуатации на протяжении последних 3 лет. Аналитики подсчитывали количество проблем на 100 автомобилей (так называемый индекс PP100). Чем ниже оказывалось это число, тем надежнее была машина. Мы вычленили из итогового рейтинга исключительно премиальные бренды. И вот что из этого получилось. 

Лучший результат в четвертый раз подряд показал японский бренд Lexus, в случае с которым на каждые 100 выпущенных машин приходится всего 151 поломка. Причем компания первенствовала как в общем рейтинге, так и в топе премиальных марок.

Второе место досталось Cadillac с результатом 175 неисправностей на каждые 100 собранных машин, а тройку замкнул Porsche (182/PP100).

Удивительными оказались плохие результаты трех известных в мире премиальных автобрендов. К примеру, Audi заняла в рейтинге самых качественных люксовых автомобильных марок предпоследнее место с 244 неисправностями на каждые 100 выпущенных автомобилей, а Land Rover и Volvo оказались худшими в этой дисциплине с показателями 274/PP100 и 296/PP100 .

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Lexus – 151 поломка на 100 машин;
  2. Cadillac – 175;
  3. Porsche – 182;
  4. Genesis – 208 (премиальный суббренд Hyundai);
  5. Lincoln – 217 (люксовое подразделение Ford);
  6. Acura – 233 – (премиальный суббренд Honda);
  7. Infiniti – 233 – (премиальный суббренд Nissan);
  8. Mercedes-Benz – 235;
  9. Audi – 244;
  10. Land Rover – 274;
  11. Volvo – 296.

Ранее то же самое аналитическое издание опубликовало другое, не менее интересное исследование, в котором назвало лучшие полноприводные SUV с минимальными затратами на содержание.

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