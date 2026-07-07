Представлен экспедиционный автодом Isuzu GeoRoam с салоном на четверых и запасом энергии 10 кВт/ч 

Изображение: Isuzu

Isuzu показала на выставке Tokyo Outdoor Show 2026 флагманский автодом GeoRoam, созданный на базе специализированного шасси Be-Cam. Модель сочетает внедорожные возможности, просторный жилой модуль и богатое оснащение, а стоимость самой дорогой версии превышает 23 миллиона иен.

В последние годы Isuzu активно развивает направление автодомов, предлагая специализированное шасси Be-Cam, созданное на базе легкого грузовика Elf. Оно разработано специально для создания кемперов и уже используется несколькими японскими производителями жилых модулей.

Новый GeoRoam построен партнером японского автопроизводителя – компанией Nippon Tokushu Body (NTB), специализирующейся на изготовлении кузовов для автодомов. В качестве основы использовано полноприводное шасси Isuzu Elf Be-Cam с широкой кабиной и длинной колесной базой. Премьера модели состоялась в январе 2026 года на автосалоне в Токио, а затем ее представили широкой публике на выставке Tokyo Outdoor Show 2026.

Фото: Kuruma-News

Габариты автодома составляют 6720 мм в длину, 2200 мм в ширину и 2950 мм в высоту. Несмотря на внушительные размеры, салон рассчитан на размещение четырех человек во время ночевки и до пяти пассажиров в поездке.

Экстерьер выполнен в стиле экспедиционных автомобилей. Кузов окрашен в темный цвет хаки, а образ дополняют усиленная передняя защита, светодиодная балка на крыше и экспедиционный багажник. По задумке разработчиков, GeoRoam ориентирован экстремальные путешествия, сочетающие длительные маршруты по бездорожью и автономное проживание.

Полноприводная трансмиссия Be-Cam работает в постоянном режиме без необходимости вручную подключать переднюю ось. Центральный дифференциал автоматически распределяет крутящий момент между колесами, что по задумке инженеров Isuzu должно обеспечить уверенное движение как на асфальте, так и на грунтовых дорогах или заснеженных участках.

Коллаж: Daily-Motor

Внутри автодом заметно отличается от брутального экстерьера. Интерьер выполнен с широким использованием натурального дерева и напоминает современное кафе.

В жилом модуле предусмотрены полноценная кухня с плитой, раковиной и микроволновой печью, обеденная зона с L-образным диваном, креслом и столом, а также стационарная кровать. При необходимости обеденная зона трансформируется в дополнительное спальное место, благодаря чему в автодоме могут разместиться до четырех человек.

GeoRoam предложат в двух комплектациях. Базовая версия оценена в 21,78 миллиона иен (10,4 миллиона рублей), а топовая – в 23,65 миллиона иен (11,3 миллиона рублей).

Уже в стандартное оснащение войдут электрическая выдвижная ступенька, внешняя розетка на 100 В, литиевая тяговая батарея емкостью 10 кВт/ч, солнечная панель, система зарядки во время движения, инвертор мощностью 2000 Вт, бытовой кондиционер и двухдверный холодильник объемом 70 литров.