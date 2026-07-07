Bugatti Chiron Pur Sport за 5 млн долларов превратили в самый быстрый баннер футбольной сборной Аргентины

Создатель автомобильного контента из Майами, известный под псевдонимом El León, представил необычный проект, превратив свой Bugatti Chiron Pur Sport в настоящий трибьют сборной Аргентины по футболу. Гиперкар стоимостью около 5 миллионов долларов получил эксклюзивную виниловую пленку, посвященную действующим чемпионам мира.
Кузов автомобиля полностью оклеили в фирменных небесно-голубых и белых цветах аргентинской сборной. Помимо традиционных полос, на нем появились портреты двух главных футбольных легенд страны – Лионеля Месси и Диего Марадоны.
Дополняют оформление герб Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), а также надпись «La Scaloneta» – одно из самых известных прозвищ нынешней сборной Аргентины, связанное с главным тренером команды Лионелем Скалони.
По словам автора проекта, автомобиль останется в таком оформлении как минимум до завершения чемпионата мира. Если сборная Аргентины вновь завоюет титул, эксклюзивная оклейка может сохраниться на гиперкаре еще на несколько месяцев.
Напомним, Bugatti Chiron Pur Sport является одной из самых экстремальных модификаций семейства Chiron. Машина оснащена 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающим 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и система полного привода.
Длина автомобиля составляет 4544 мм, ширина – 2038 мм, высота – 1212 мм при колесной базе 2711 мм. Разгон с места до 100 км/ч занимает около 2,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.
Стоимость такого гиперкара сегодня оценивается примерно в 5 миллионов долларов, что эквивалентно сумме в 385,5 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.