Bugatti Chiron Pur Sport за 5 млн долларов превратили в самый быстрый баннер футбольной сборной Аргентины

Фото: @bruno_el_leon01

Создатель автомобильного контента из Майами, известный под псевдонимом El León, представил необычный проект, превратив свой Bugatti Chiron Pur Sport в настоящий трибьют сборной Аргентины по футболу. Гиперкар стоимостью около 5 миллионов долларов получил эксклюзивную виниловую пленку, посвященную действующим чемпионам мира.

Кузов автомобиля полностью оклеили в фирменных небесно-голубых и белых цветах аргентинской сборной. Помимо традиционных полос, на нем появились портреты двух главных футбольных легенд страны – Лионеля Месси и Диего Марадоны.

Фото: @bruno_el_leon01

Дополняют оформление герб Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), а также надпись «La Scaloneta» – одно из самых известных прозвищ нынешней сборной Аргентины, связанное с главным тренером команды Лионелем Скалони.

По словам автора проекта, автомобиль останется в таком оформлении как минимум до завершения чемпионата мира. Если сборная Аргентины вновь завоюет титул, эксклюзивная оклейка может сохраниться на гиперкаре еще на несколько месяцев.

Фото: @bruno_el_leon01

Напомним, Bugatti Chiron Pur Sport является одной из самых экстремальных модификаций семейства Chiron. Машина оснащена 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающим 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и система полного привода.

Длина автомобиля составляет 4544 мм, ширина – 2038 мм, высота – 1212 мм при колесной базе 2711 мм. Разгон с места до 100 км/ч занимает около 2,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Стоимость такого гиперкара сегодня оценивается примерно в 5 миллионов долларов, что эквивалентно сумме в 385,5 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.