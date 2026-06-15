Автодом из Китая за 3,5 млн рублей: Xingyu Dongfeng Xiaokang добрался до России

Фото: Xingyu

Формат автодомов продолжает оставаться популярным во всем мире. И РФ здесь не исключение. На российском рынке появился новый китайский автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года выпуска. Модель относится к популярному классу альковных кемперов и рассчитана на путешественников, которым необходим полноценный жилой модуль при сохранении возможности управления по водительскому удостоверению категории B.

Автодом построен на шасси Dongfeng Xiaokang и имеет габариты 5780 × 2115 × 2790 мм. В движение его приводит бензиновый двигатель объемом 2-литра мощностью 143 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Колесная формула – 4×2, при этом автомобиль оснащен шестью шинами, что характерно для техники подобного класса.

Особое внимание производитель уделил конструкции жилого модуля. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна экспортного класса с применением импортного гелькоута – специального защитного покрытия, которое помогает сохранять внешний вид кузова и защищает его от внешних воздействий. Также используются современные композитные панели Siming.

Для автономных путешествий предусмотрена развитая энергосистема. В оснащение входят литий-ионный аккумулятор емкостью 400 А/ч, инвертор мощностью 3000 Вт и солнечные панели на 400 Вт. Запас воды составляет 100-литров для питьевых нужд и еще 50-литров для серой воды.

Фото: Xingyu

Жилой отсек получил холодильник объемом 50-литров, индукционную плиту, раковину, кондиционер для стоянки, дизельный отопитель и электрический водонагреватель. За безопасность отвечают система видеонаблюдения с четырьмя камерами, а также датчики угарного газа и дыма.

В состав санитарного блока входят переносной биотуалет и наружный душ. Снаружи предусмотрены выдвижной тент, дополнительная газовая плита и отдельная горловина для заправки водой.

В оснащение шасси вошли центральный сенсорный экран, парктроник, электрические стеклоподъемники, кондиционер кабины, электроусилитель рулевого управления, а также дисковые тормоза спереди и барабанные сзади.

Стоимость нового Xingyu Dongfeng Xiaokang заявлена на уровне 3 миллиона 509 тысяч рублей под ключ в Москве, включая таможенное оформление и подготовку документов для регистрации в РФ.

Между тем недавно в России начали продавать гораздо более продвинутый и дорогой автодом, в основу которого лег грузовик MAN TGS 8×8. Уникальной особенность этого проекта стало наличие террасы и спальни на крыше.