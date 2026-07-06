Mercedes-AMG выпустил особый G 63 Mirage Edition тиражом всего 35 экземпляров

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG расширил семейство G-Class новой эксклюзивной версией G 63 Mirage Edition. Специальное исполнение внедорожника предназначено исключительно для покупателей с Ближнего Востока и будет выпущено ограниченным тиражом всего в 35 автомобилей.

Mercedes-Benz G-Class дебютировал в 1979 году как утилитарный внедорожник, однако со временем превратился в один из самых престижных автомобилей в своем сегменте. Версии Mercedes-AMG G 63 считаются флагманскими благодаря мощному двигателю V8, роскошному оснащению и регулярно становятся основой для выпуска лимитированных серий.

Главной особенностью Mercedes-AMG G 63 Mirage Edition стал эксклюзивный цвет кузова MANUFAKTUR Made to Measure «verde silver magno». В компании отмечают, что благодаря особой окраске поверхность автомобиля по-разному выглядит в зависимости от освещения, создавая эффект, напоминающий мираж в пустыне.

Фото: Mercedes-Benz

Образ внедорожника дополняют 22-дюймовые кованые колесные диски AMG с отделкой Tech Gold, окрашенные в цвет кузова защитные накладки, а также эксклюзивная крышка запасного колеса, разработанная специально для этой версии. В салоне установлена фирменная ручка с обозначением Edition, подчеркивающая принадлежность автомобиля к лимитированной серии.

Интерьер выполнен с использованием отделки MANUFAKTUR Platinum White. Светлая обивка формирует контраст с необычным оттенком кузова и делает салон еще более роскошным, сохраняя фирменный стиль исполнения автомобилей подразделения Mercedes-AMG.

Всего будет выпущено лишь 35 экземпляров Mercedes-AMG G 63 Mirage Edition, причем приобрести их смогут только покупатели на рынках Ближнего Востока. Такая ограниченная серия делает специальное исполнение одним из самых редких вариантов современного G-Class.

Ранее мы рассказывали о том, что уникальный кабриолет Mercedes-AMG G 63 выставили на продажу почти за 900 тысяч долларов (эквивалентно 69 миллионам 900 тысячам рублей).