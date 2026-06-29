Уникальный кабриолет Mercedes-AMG G 63 выставили на продажу почти за 900 тысяч долларов

Фото: Dupontregistry

На рынке подержанных автомобилей регулярно появляются эксклюзивные версии Mercedes-AMG G 63, однако этот экземпляр заметно выделяется даже на их фоне.

В продаже появился уникальный кабриолет на базе актуального G-Class 2026 модельного года, оснащенный полностью автоматической складной крышей и оригинальным аэродинамическим комплектом Brabus. За автомобиль просят 899 тысяч 995 долларов (почти 70 миллионов рублей).

Заводской Mercedes-Benz G-Class Cabriolet выпускался ограниченными сериями в предыдущих поколениях модели. После прекращения его производства подобные автомобили стали большой редкостью, поэтому современные кабриолеты на базе G-Class создаются исключительно специализированными ателье.

Главной особенностью конкретно этого автомобиля стала полностью автоматическая складная крыша, разработанная специально для нынешнего поколения G-Class. Благодаря ей классический внедорожник превращается в полноценный четырехместный кабриолет, сохраняя фирменный силуэт модели.

Фото: Dupontregistry

Экземпляр окрашен в насыщенный оттенок «Китайский синий», который сочетается с контрастными легкосплавными колесными дисками. Передняя часть автомобиля дополнена фирменным обвесом Brabus, а вместо традиционной трехлучевой звезды Mercedes-Benz на решетке радиатора установлен логотип известного немецкого тюнинг-ателье.

Еще эффектнее выглядит его интерьер. Салон выполнен в светлой отделке фарфорового оттенка, которая подчеркивает статус автомобиля и гармонирует с цветом кузова. Такое сочетание делает внедорожник особенно эффектным при открытой крыше.

Фото: Dupontregistry

Помимо необычного исполнения кузова, автомобиль сохранил все характерные черты современного Mercedes-AMG G 63, включая мощную силовую установку, полный привод и богатое оснащение.

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