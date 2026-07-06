В Германии продают экспедиционный УАЗ «Буханка» в окрасе Raptor, с мощной лебедкой и большим багажником на крыше

Отечественный УАЗ СГР «Буханка» в экспедиционном исполнении появился в продаже на немецком рынке. Автомобиль с небольшим пробегом, окраской Raptor, газобаллонным оборудованием и набором внедорожных аксессуаров оценили в 23 тысячи евро или чуть дороже 2 миллионов рублей по нынешнему валютному курсу.

УАЗ СГР, более известный как «Буханка», выпускается с середины 1960-х годов и считается одной из самых долгоживущих моделей российского автопрома. Благодаря простой конструкции, полному приводу и высокой ремонтопригодности автомобиль до сих пор пользуется спросом как у любителей бездорожья, так и у различных служб.

В объявлении, размещенном на популярном европейском классифайде Mobile.de, говорится, что на продажу выставлена практически оригинальная версия «Буханка Экспедиция», зарегистрированная в августе 2022 года.

За время эксплуатации автомобиль проехал 31 тысячу километров и оснащен двигателем мощностью 111 лошадиных сил, работающим на сжиженном газе (LPG). Машина соответствует экологическому стандарту Евро-6, а действие немецкого техосмотра (TÜV) рассчитано до мая 2028 года.

Продавец утверждает, что автомобиль прошел комплекс доработок. В частности, внедорожник получил новое выпускное оборудование из нержавеющей стали, алюминиевую крышку клапанов, защиту днища, дополнительную антикоррозийную обработку, а также кузов, полностью окрашенный прочным защитным покрытием Raptor черного цвета.

Экспедиционный образ автомобиля дополняют мощная лебедка, большой багажник на крыше и другое оборудование, рассчитанное на эксплуатацию вдали от асфальта. Машина находится в немецком городе Кройцбург.

В объявлении продавец отмечает, что готов рассматривать только «серьезные» предложения от потенциальных покупателей, что намекает на большой интерес к машине. Оно и немудрено, учитывая, что внедорожников подобного формата за эти деньги в Европе сейчас попросту не найти.

Напомним, в России экспедиционные «Буханки» (УАЗ СГР Экспедиция) снимали с конвейера осенью 2025 года из-за смены поставщика навесного оборудования. Весной 2026-го выпуск машины возобновился.

Сейчас за такие машины дилеры Ульяновского автозавода просят минимум 1 миллион 940 тысяч рублей. Для того, чтобы окрасить кузов в цвет «оранжевый Раптор», нужно доплатить еще 70 тысяч рублей.