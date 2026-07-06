Появились рендеры обновленного Kia K5 с дизайном в стиле последних моделей марки

Рендер: NYMammoth

Kia продолжает готовить второе обновление седана K5. Несмотря на то, что официальная премьера модели пока не состоялась, независимые дизайнеры уже представили свое видение автомобиля без камуфляжа, опираясь на недавно опубликованные шпионские снимки тестовых прототипов.

Kia K5 дебютировал в 2019 году как преемник модели Optima, получив новое имя на большинстве мировых рынков. Седан стал одной из ключевых моделей бренда в D-классе и продолжает конкурировать с Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata. Нынешнее поколение уже пережило один рестайлинг, а теперь готовится ко второму обновлению вместо плановой смены генерации.

Рендер: NYMammoth

Опубликованные YouTube-каналом NYMammoth неофициальные рендеры демонстрируют, каким может оказаться внешний облик модернизированного K5. Наибольшие изменения сосредоточены в передней части кузова. Вместо нынешней горизонтальной графики фар дизайнеры предложили вертикальный рисунок светодиодных элементов, который проходит вниз от внутренней части оптики.

Передний бампер также выглядит заметно агрессивнее. Автомобиль получил широкую решетку радиатора и крупные прямоугольные воздухозаборники, разделенные на две секции, что делает седан визуально шире и спортивнее.

Силуэт автомобиля при этом сохранил знакомые пропорции. Основным отличием сбоку стали новые легкосплавные колесные диски, которые освежают внешний вид модели без кардинальных изменений кузова.

Авторы рендеров также постарались приблизить дизайн K5 к современному фирменному стилю Kia. В частности, оформление фар и дневных ходовых огней напоминает недавно представленный на американском рынке седан Kia K4.

Изображение: Hyundai

По информации корейских СМИ, модернизированный K5 также может получить мультимедийную систему Pleos Connect (как на изображении выше), которую Hyundai Motor Group только начинает внедрять на своих новых моделях. Первым автомобилем с этой системой на домашнем рынке стал Hyundai Grandeur, после чего аналогичное оснащение, как ожидается, постепенно появится и на новых моделях Kia.

Тем временем в Южной Корее уже продается Kia K5 2027 модельного года. Автомобиль получил ряд доработок оснащения, включая стандартный 100-ваттный порт USB Type-C во всех комплектациях, а также улучшенный набор опций для задних пассажиров в исполнении Signature.

Стоимость актуального Kia K5 на домашнем рынке начинается примерно от 27,6 миллиона вон (порядка 1,4 миллиона рублей) за версию Smart Selection с 2-литровым бензиновым двигателем, тогда как цена топовой комплектации Signature достигает 35,6 миллиона вон (около 1,8 миллиона рублей).

Скорее всего с запуском рестайлинговой модели цены на нее немного подрастут из-за улучшений в оснащении.