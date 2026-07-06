Toyota может вернуть Camry спортивный характер

Фото: Toyota

Toyota может расширить семейство Camry новой версией с приставкой Apex. На это указывает недавно обнаруженная заявка на регистрацию соответствующего товарного знака. Пока официальных подробностей нет, однако зарубежные СМИ считают, что японский автопроизводитель готовит более драйверскую модификацию своего популярного седана.

На североамериканском рынке Toyota ранее предлагала спортивную версию Camry TRD. Такой седан отличался 3,5-литровым двигателем V6, перенастроенной подвеской, оригинальным аэродинамическим обвесом и более агрессивным внешним видом. После смены поколения Camry эта модификация исчезла из модельной линейки.

По информации портала CarBuzz, Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака «Camry Apex». Название Apex переводится как «вершина» или «высшая точка» и уже использовалось компанией ранее.

В 2021 году Toyota представила ограниченную серию Corolla Apex. Автомобиль получил спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом, модернизированные стабилизаторы поперечной устойчивости и облегченные 18-дюймовые колесные диски. Тогда в компании отмечали, что эта версия должна подарить водителю более яркие эмоции за рулем.

Впрочем, сама регистрация товарного знака еще не означает скорого появления новой модели. Не исключено, что Toyota лишь защищает права на название. Тем не менее зарубежные СМИ считают, что у компании могут быть планы по выпуску более спортивной версии Camry.

Если такая модификация действительно появится, то ждать возвращения двигателя V6, скорее всего, не стоит. Предполагается, что основой для Camry Apex станут нынешние комплектации SE или XSE, оснащенные гибридной силовой установкой.

По мнению западных журналистов, в последние годы Toyota последовательно делает свои автомобили более интересными с точки зрения управляемости. Этому способствовало появление таких моделей, как GR Corolla, GR Supra, GR86, а также более драйверских версий других автомобилей марки. На фоне высокой популярности Camry именно этот седан может стать следующим кандидатом на получение спортивной модификации Apex.

Сейчас Toyota Camry активно представлена во многих своих модификациях на российском рынке. Такие седаны привозят по параллельному импорту из многих зарубежных стран.

Наша редакция насчитала порядка 230 объявлений о продаже новых «Камри» как в виде живых автомобилей, уже добравшихся до страны, так и под заказ. Их ценовой диапазон располагается в промежутке от 2 миллионов 750 тысяч до 4 миллионов 990 тысяч рублей в зависимости от наличия, комплектации, оснащения и желания конкретного дилера.