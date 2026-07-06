Mitsubishi Delica D:5 превратили в необычный внедорожник с уникальным монохромным стилем и аниме-салоном

Фото: Automesseweb

Mitsubishi Delica D:5 давно считается одной из лучших основ для экспедиционных и внедорожных проектов. Однако японский энтузиаст, известный под ником Batchokodaddy, решил пойти совершенно другим путем. Вместо традиционного лифтинга и агрессивного оффроуд-образа он создал минивэн, который днем выглядит максимально сдержанно, а ночью полностью преображается благодаря сложной системе светодиодной подсветки.

Mitsubishi Delica выпускается с 1968 года и за это время успела сменить несколько поколений. Современная Delica D:5 дебютировала в 2007 году и остается одной из немногих моделей, сочетающих просторный кузов минивэна с полным приводом, увеличенным дорожным просветом и хорошими внедорожными возможностями. Благодаря этому автомобиль приобрел культовый статус среди поклонников путешествий и тюнинга в Японии.

Фото: Automesseweb

Владелец проекта сознательно отказался от классической концепции Delica.

«Я хотел создать автомобиль прежде всего для города. Поэтому использовал только черный и белый цвета, стараясь полностью исключить любые другие оттенки», – рассказал он.

Днем автомобиль действительно выглядит минималистично, однако с наступлением темноты его характер полностью меняется. Передняя и задняя светодиодная подсветка может работать как в белом, так и в янтарном цвете, причем режимы переключаются дистанционно. Благодаря этому минивэн буквально превращается в другой автомобиль.

Несмотря на большое количество фирменных аксессуаров компании Auto Flags, большая часть доработок выполнена владельцем самостоятельно. Практически все декоративные элементы окрашены специальным защитным покрытием Raptor, причем использовались сразу два его типа. Для деталей, где требовалась гладкая поверхность, применялась двухкомпонентная краска, а для эмблем и отдельных элементов – однокомпонентное покрытие с грубой текстурой.

Фото: Automesseweb

Необычным решением стали дополнительные фонари на капоте. Для их установки использовались крепления, предназначенные для Jeep Wrangler. Владельцу пришлось вручную дорабатывать их ножовкой буквально с точностью до миллиметра, чтобы обеспечить правильные зазоры и сохранить прочность конструкции.

Практически вся электрическая часть проекта также создана собственными силами. Владелец, работающий в сфере проектирования электрооборудования, самостоятельно разработал схемы подключения, изготовил проводку и интегрировал светодиодную подсветку практически во все элементы автомобиля, включая переднюю оптику, задние фонари, раздвижные двери и задний силовой бампер.

Фото: Automesseweb

Не обошлось и без семейных деталей. Под стеклянной крышкой в салоне размещена оригинальная композиция, посвященная популярному местному аниме Haikyu!!. Владелец признается, что сделал ее специально для дочери, которая является поклонницей этого сериала. Внутри установлены фигурки персонажей, подсветка и декоративные элементы, превращающие обычный отсек в небольшую тематическую экспозицию.

Задняя часть автомобиля также отличается необычным оформлением. Помимо наклеек туристических брендов Chums, Snow Peak, The North Face, Columbia и Captain Stag, здесь установлена светодиодная панель с пиксельной анимацией, способная отображать различные изображения, включая персонажей культовых видеоигр.

В результате получился проект, который практически невозможно отнести к какому-либо одному стилю. Днем Delica D:5 выглядит как аккуратный городской минивэн с лаконичным черно-белым оформлением, а ночью превращается в яркий шоу-кар с полностью изменяющимся световым образом.

В какую сумму владельцу обошлась переделка «Делики» в уникальный автомобиль не уточняется, но можно предположить, что недешево.