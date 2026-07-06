Suzuki Jimny превратили в современную копию легендарного внедорожника из 70-х

Изображение: DAMD

Японское тюнинг-ателье Damd, известное своими необычными проектами на базе Suzuki Jimny, представило очередной комплект доработок. На этот раз специалисты решили максимально приблизить современный внедорожник к облику самого первого Jimny, дебютировавшего еще в 1970 году.

Первый Suzuki Jimny (LJ10) появился в 1970 году и стал одним из родоначальников класса компактных внедорожников. Благодаря рамной конструкции, подключаемому полному приводу и небольшим размерам автомобиль быстро приобрел популярность не только в Японии, но и во многих странах мира. Именно эта модель заложила основу для всей линейки Jimny, которая выпускается уже более полувека.

Новый комплект под названием Roots представляет собой современную интерпретацию классического внедорожника. В отличие от предыдущих проектов Damd, вдохновленных Mercedes-Benz G-Class, Ford Bronco или Land Rover Defender, на этот раз дизайнеры решили воссоздать внешность именно первого Jimny.

Для этого автомобиль получил полностью новые передний и задний бамперы, оригинальную решетку радиатора, круглые фары в ретро-стиле и другие кузовные элементы, повторяющие оформление модели 70-х годов.

Коллаж: Daily-Motor

В качестве дополнительного оборудования доступны новые наружные зеркала, декоративная вставка на крыше, имитирующая мягкий тканевый верх классического внедорожника, а также экспедиционный багажник, который компенсирует небольшой объем штатного багажного отделения.

Завершают образ специальные 16-дюймовые колесные диски Apio Wildboar SR с ретро-дизайном, включая запасное колесо, а также внедорожные шины Bridgestone Dueler M/T 674 размерностью 185/85 R16. Кроме того, Jimny получил новые боковые молдинги и классические брызговики.

Стоимость комплекта Roots составляет 627 тысяч иен (порядка 299 тысяч рублей) без учета установки. Для сравнения, новый Suzuki Jimny в японской спецификации стоит от 1 миллиона 918 тысяч 400 иен (915 тысяч рублей), поэтому полностью готовый автомобиль обходится примерно в 2,55 миллиона иен, или около 1,2 миллиона рублей.

Любопытно, что основой проекта стал не экспортный Jimny, а версия для японского рынка, соответствующая требованиям сегмента кей-каров. Такой внедорожник оснащается 660-кубовым трехцилиндровым турбомотором мощностью 64 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Длина автомобиля составляет всего 3395 мм, при этом он сохраняет рамную конструкцию, подключаемый полный привод и понижающую передачу.

Это не единственная необычная переделка Suzuki Jimny в ретро-мобиль. Ранее нечто подобное получилось реализовать у другой японской фирмы Cal’s Motor, которая перелицевала этот рамный внедорожник таким образом, чтобы он походил снаружи на классический американский вездеход Chevrolet K5 Blazer первых генераций.