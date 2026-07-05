Kompanja Zwei L: представлен европейский автодом с продольными кроватями и необычной ванной

Фото: Kompanja

Немецкая компания Kompanja представила новый кемпер Zwei L, который стал увеличенной версией уже знакомой модели Zwei. Главным отличием новинки стали увеличенная длина кузова, продольные односпальные кровати, более вместительные зоны хранения и необычная конструкция ванной комнаты.

Фирма Kompanja базируется в немецком Брюле и специализируется на производстве компактных автодомов на базе коммерческих фургонов Citroen Jumper. Производитель делает ставку на натуральные материалы, модульную компоновку салона и максимальную функциональность каждого элемента интерьера, предлагая альтернативу более массовым европейским кемперам.

Коллаж: Daily-Motor

В основе кемпера Zwei L лежит фургон Citroen Jumper. По сравнению с обычным Zwei длина автомобиля увеличилась на 58 сантиметров и теперь составляет около шести метров. Именно благодаря этому инженерам удалось впервые разместить в салоне полноценные продольные кровати.

Спальное место можно использовать как две отдельные односпальные кровати длиной 1,92 метра, как одну большую двуспальную кровать или как поперечную кровать шириной около 1,3 метра. Кроме того, изножья кроватей можно приподнять, превратив их в удобную зону отдыха.

Интерьер выполнен в фирменном стиле Kompanja с использованием натурального дерева и столешницы из промасленного бамбука. Кухонный блок включает двухконфорочную газовую плиту, мойку из нержавеющей стали и холодильник, которым можно пользоваться как из салона, так и снаружи автомобиля. На задней двери предусмотрен складной уличный стол.

Коллаж: Daily-Motor

Одной из самых необычных особенностей кемпера стала ванная комната. Душевой модуль вместе с туалетом выполнен в виде выдвижного блока, благодаря чему в сложенном состоянии в салоне остается значительно больше свободного пространства. Компостный туалет установлен на приподнятой платформе, а сама зона оснащена отоплением и активной вентиляцией, что позволяет использовать ее также для сушки одежды.

Передние кресла имеют поворотный механизм, а диван регулируется по ширине и углу наклона. Благодаря креплениям Isofix и различным вариантам компоновки салона автодом способен перевозить и размещать на ночлег до пяти человек.

В стандартное оснащение входят литиевая аккумуляторная батарея емкостью 100 Ач, бак для пресной воды объемом 90 литров, водонагреватель и развитая система электроснабжения. За доплату доступны аккумуляторы емкостью до 600 Ач.

Производитель заявляет грузоподъемность до 750 килограммов. При установке подъемной крыши этот показатель снижается, однако количество спальных мест сохраняется на уровне пяти.

Стоимость нового Kompanja Zwei L в Германии начинается примерно от 74 300 евро (6,5 миллиона рублей), что примерно на 8 тысяч евро (700 тысяч рублей) дороже стандартной модели Zwei.

Ранее мы подробно рассказывали о другом европейском автодоме (на базе грузовика Volvo C303), который был продан на аукционе дешевле новых китайских кроссоверов.