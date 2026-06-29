Аскетичный военный внедорожный автодом Volvo ушел с молотка дешевле новых китайских кроссоверов

Фото: Cars&Bids

На аукционе Cars&Bids в США завершились торги за необычный экспедиционный автодом Volvo C303 TGB 1111. Несмотря на внушительный список доработок и богатое оснащение для путешествий, бывший военный грузовик был продан всего за 22 тысячи 550 долларов (примерно 1,7-миллиона рублей), что дешевле, чем в России сейчас предлагают к покупке многие новые китайские кроссоверы.

Volvo C303 был разработан для вооруженных сил Швеции в 1970-х годах. Благодаря портальным мостам, большому дорожному просвету и выдающейся проходимости эта модель получила популярность не только среди военных, но и среди любителей экспедиционных автомобилей по всему миру.

Под капотом автомобиля установлен атмосферный рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3 литра. Его мощность составляет около 125 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 224 Нм. В паре с мотором работают четырехступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка.

Фото: Cars&Bids

Главной особенностью автомобиля остается его внедорожный потенциал. Volvo оснащен портальными мостами, блокировками переднего, центрального и заднего дифференциалов, а также лебедкой Warn с тяговым усилием 6800 кг.

Кроме того, автомобиль получил светодиодное наружное освещение, внешний защитный каркас, 270-градусную маркизу типа «крыло летучей мыши» и складное лобовое стекло.

Коллаж: Daily-Motor / Фото: Cars&Bids

Внутри армейский грузовик полностью переоборудовали в жилой автодом. Здесь появились сиденья от Mercedes-Benz E-Class, рулевое колесо от Toyota Prius, деревянная отделка, складная кровать, раковина, многочисленные шкафчики, наружный душ, камера заднего вида и дополнительная шумоизоляция.

Техническая часть также подверглась серьезной модернизации. Автомобиль получил амортизаторы King с выносными резервуарами, увеличенный алюминиевый радиатор, дополнительный масляный радиатор, двухскоростной электрический вентилятор охлаждения, электроусилитель руля от Toyota Prius, пневмосистему, топливный бак объемом 121 литр и бак для воды на 97 литров. Электросистема дополнена преобразователем постоянного тока Victron Energy Orion.

При этом состояние автомобиля нельзя назвать идеальным. В объявлении отмечалось наличие коррозии на отдельных элементах днища, вмятин и следов эксплуатации кузова, повреждений лакокрасочного покрытия задней двери, а также износа салона. Кроме того, не работают одометр, дальний свет и правый указатель поворота.

Реальный пробег машины неизвестен, поскольку одометр показывает всего около 3200 километров. Что само по себе является абсурдом, поскольку его продавец, купивший машину в 2018 году, с тех пор накатал на ней порядка 8 тысяч км (так было указано в самом объявлении).

Автомобиль был выставлен на торги без резервной цены, а новому владельцу достался также комплект запасных частей и единственный ключ.