Toyota выпустит новый Hiace: появились первые подробности о минивэне следующего поколения

Изображение: Toyota

Toyota продолжает разработку нового поколения своего коммерческого бестселлера Hiace. По информации японских СМИ, премьера модели может состояться в конце следующего года. Автомобиль сохранит сразу несколько вариантов кузова, получит полностью переработанную архитектуру, новые силовые установки и заметно более высокий уровень комфорта.

Toyota Hiace выпускается с 1967 года и за это время превратилась в один из самых популярных коммерческих автомобилей в мире.

За почти шесть десятилетий модель разошлась миллионными тиражами, став востребованной как в сфере бизнеса, так и в качестве семейного минивэна. Нынешнее, шестое поколение дебютировало в 2019 году и впервые получило капотную компоновку для большинства мировых рынков, однако в Японии продолжила продаваться отдельная компактная версия с коротким передком.

Изображение: Toyota

По предварительным данным, новое поколение сохранит компактную японскую модификацию длиной менее 4,7 метра, благодаря чему автомобиль останется удобным для эксплуатации в городских условиях. Одновременно в гамме появится удлиненная версия, ориентированная на коммерческие перевозки и пассажирские модификации.

Ожидается, что минивэн будет доступен в двух вариантах размеров. Компактная версия сохранит габариты 4695×1695×1985 мм, тогда как удлиненная модификация получит кузов длиной 5915 мм, шириной 1950 мм и высотой 2280 мм, предложив значительно более просторный салон.

Изображение: Toyota

Если судить по ранее показанному концепту, новый Hiace получит полностью переработанный дизайн. Автомобиль обзаведется полукапотной компоновкой, U-образной светодиодной оптикой и широкой черной декоративной панелью между фарами. Кроме того, источники утверждают, что некоторые версии могут получить светодиодные информационные панели по бокам кузова, ориентированные на коммерческое использование.

Одним из главных технических изменений станет новая компоновка силового агрегата. В отличие от нынешней японской версии, где двигатель расположен под передними сиденьями, мотор сместят вперед. Такое решение позволит снизить уровень вибраций и шума, повысить безопасность, облегчить техническое обслуживание, а также сделать посадку в салон более удобной. Кроме того, инженеры смогут гибче организовать внутреннее пространство и конфигурацию сидений.

По информации японских СМИ, новое поколение Hiace предложат с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV), а также полностью электрической версией. Электромобиль, благодаря отсутствию традиционного двигателя внутреннего сгорания, сможет предложить еще более просторный салон.

Кроме того, Toyota, как утверждают источники, намерена расширить семейство коммерческих моделей. Между компактным Town Ace и новым Hiace может появиться еще одна модель среднего класса, которая займет промежуточную нишу и позволит компании охватить еще больше сегментов рынка.