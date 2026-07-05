Второй в истории Lada исконно российский минивэн: что известно о новой модели «АвтоВАЗа»

Рендер: Daily-Motor

«АвтоВАЗ» продолжает работы над своим новым минивэном, который, как ожидается, в перспективе окажется сменщиком «вазовского» бестселлера Largus, созданного на «тележке» румынской марки Dacia. Сейчас эта модель известна под именем B-VAN (в заводских документах RGB), но пока представлена лишь в виде полноразмерного макета. Машина, базирующаяся на платформе B/C, которая лежит в основе всего семейства Vesta и кроссовера Azimut, станет вторым минивэном Lada, построенным на полностью отечественной архитектуре. Что известно об этом проекте – в нашем материале.

До появления B-VAN в линейку «АвтоВАЗа» входил лишь один собственный исконно российский минивэн. Им была Lada «Надежда» (ВАЗ-2120), выпускавшаяся мелкосерийно в период с 1998 по 2006 год. Автомобиль был построен на удлиненной платформе классической «Нивы», имел полный привод и трехрядный салон, однако из-за высокой стоимости и ограниченных объемов производства он так и не стал массовой моделью.

История его потенциального преемника началась еще в далеком 2018 году. Тогда предполагалось, что будущий минивэн «АвтоВАЗа» окажется перелицованной версией Renault Dokker. Однако после ухода французской компании из России в 2022 году «АвтоВАЗу» пришлось полностью пересмотреть концепцию автомобиля и разрабатывать его самостоятельно.

В качестве основы для будущего минивэна была выбрана отечественная платформа B/C, которая легла в основу обновленной Lada Vesta, а затем и нового кроссовера Azimut. Такой подход позволил максимально унифицировать модель с другими автомобилями марки, снизив стоимость производства и обслуживания, а также застраховав «АвтоВАЗ» от тех неприятностей, с которыми компания столкнулась из-за внезапного разрыва отношений с зарубежными поставщиками.

По предварительным данным, длина B-VAN составит около 4,6 метра. Одной из главных особенностей автомобиля станет просторный салон с возможностью установки третьего ряда сидений. Причем ранее представители «АвтоВАЗа» подчеркивали, что речь идет не о компактных дополнительных креслах, а о полноценных местах для пассажиров.

Ожидается, что по агрегатной части минивэн будет максимально унифицирован с Azimut. На старте продаж автомобиль могут оснастить 1,6- и 1,8-литровыми атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Позже гамму, вероятно, пополнит китайский 1,5-литровый турбомотор, а в более отдаленной перспективе не исключено появление версии с подключаемой гибридной силовой установкой.

Макет B-VAN «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал в начале 2026 года, однако ожидавшаяся премьера серийного автомобиля на Петербургском международном экономическом форуме 2026 так и не состоялась. По официальной версии, сроки проекта скорректировали с учетом текущей ситуации на автомобильном рынке и уровня платежеспособного спроса.

Неофициально же причиной называют осторожную позицию компании в отношении запуска новой нишевой модели. Еще в конце 2025 года представители «АвтоВАЗа» отмечали, что минивэн не сможет обеспечить такие объемы продаж, как седаны или кроссоверы, поэтому его запуск требует тщательной экономической оценки.

Когда серийный B-VAN выйдет на рынок, пока доподлинно неизвестно. Если рыночная ситуация не изменится, сроки дебюта могут сдвинуться на конец десятилетия.