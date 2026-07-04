Для Toyota Highlander, который будут возить в Японию из Штатов, определили цену

Фото: Toyota

После заключения нового торгового соглашения между США и Японией на японском рынке начнут официально продавать ряд автомобилей американской сборки. Одной из таких моделей станет Toyota Highlander, который впервые за долгое время вернется в страну. Продажи кроссовера стартуют уже 1 августа, а его стоимость составит 8,6 миллиона иен (около 4,1 миллиона рублей). Для сравнения, в Штатах цены на новые «Хайлендеры» стартуют от 46 тысяч 270 долларов (3,6 миллиона рублей).

Toyota Highlander впервые появился в Японии в 2002 году, однако продавался там под названием Kluger. Под этим именем модель выпускалась до 2007 года, после чего японское подразделение Toyota отказалось от нее в пользу других кроссоверов. На мировом рынке Highlander за это время успел сменить несколько поколений и превратился в один из самых популярных трехрядных семейных SUV марки, особенно в Северной Америке.

В Японию будут поставлять Highlander четвертого поколения, который выпускается в США с 2019 года. Кроссовер обладает внушительными размерами: длина составляет 4950 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1730 мм, а колесная база достигает 2850 мм. Фактически он представляет собой увеличенную альтернативу популярному Toyota RAV4 с трехрядным семиместным салоном.

Фото: Toyota

Автомобиль предложат только в одной комплектации Limited ZR Hybrid. Она включает цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, полноцветный проекционный дисплей, панорамную крышу с электроприводом, аудиосистему JBL и отделку сидений синтетической кожей.

Под капотом окажется 2,5-литровая гибридная силовая установка суммарной мощностью 245 л.с. В паре с ней работает фирменная система полного привода E-Four, которая должна обеспечить уверенное поведение автомобиля как на асфальте, так и на скользком покрытии.

Интересно, что одновременно с анонсом продаж Toyota предупредила японских покупателей: автомобили американской сборки могут отличаться по качеству изготовления от моделей, произведенных на японских предприятиях.

Таким образом компания фактически подтвердила мнение, давно существующее среди поклонников марки, что автомобили Toyota для внутреннего японского рынка традиционно отличаются более высоким уровнем сборки и контроля качества по сравнению с машинами, выпускаемыми для других стран.